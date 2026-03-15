Profeco convoca a afectados por Walmart a presentar demanda colectiva... ¿Qué fue lo que pasó?

QUÉ SE NECESITA PARA UNIRSE A LA DEMANDA COLECTIVA La Profeco informó que iniciará el proceso legal con base en el artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que le permite representar a consumidores de forma individual o colectiva ante autoridades administrativas y jurisdiccionales. Las personas afectadas deberán enviar la siguiente documentación: * Formato de consentimiento a favor de la Profeco. * Identificación oficial vigente (anverso y reverso). * Relatoría de los hechos, mediante un escrito libre firmado donde se detallen modo, tiempo y lugar de lo ocurrido. * Comprobantes de la relación de consumo, como tickets, facturas, vouchers, estados de cuenta, transferencias, fichas de depósito o correos electrónicos. * Cualquier otro documento relacionado con la afectación. * Formato adicional de datos personales. * Cómo enviar los documentos La documentación puede enviarse por correo electrónico a acolectivas@profeco.gob.mx o entregarse de manera presencial en las oficinas centrales de Profeco o en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana al domicilio del afectado.

CÓMO FUNCIONA LA DEMANDA COLECTIVA Una acción colectiva permite que varias personas con una afectación común se agrupen para presentar una demanda en un solo juicio. Para iniciar el procedimiento se requiere al menos 30 consumidores afectados. Además, las personas perjudicadas pueden adherirse durante el desarrollo del proceso y hasta 18 meses después de que la sentencia quede firme. La Profeco reiteró que mantendrá acciones para defender los derechos de las personas consumidoras ante incumplimientos, cancelaciones unilaterales de pedidos o la falta de entrega de productos.

CÓMO AFECTÓ WALMART A USUARIOS Según la institución, muchos clientes denunciaron que la cadena de supermercados no respetó ofertas o promociones que había anunciado, lo que provocó inconformidades entre quienes realizaron compras confiando en esos descuentos. TE PUEDE INTERESAR: Cofepris alerta por venta ilegal de productos con tirzepatida en línea; Profeco pide no comprarlos Además del incumplimiento de promociones, la Profeco señaló otras prácticas que afectaron a los compradores. Entre ellas están la cancelación unilateral de pedidos ya realizados y la falta de entrega de productos, incluso después de que los clientes habían pagado o completado el proceso de compra en línea o en tienda.

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