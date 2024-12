Profeco llama a acción colectiva contra Grupo Xcaret tras aumento de queja; suman 257 en 2024

Entre los principales motivos de las quejas destacan la negativa a la devolución de pagos, rescisión de contratos, así como el incumplimiento en la entrega de servicios. La Profeco asegura que 195 de estas quejas se encuentran actualmente en trámite.

MOTIVOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN CONTRA DE GRUPO XCARET

Según la procuraduría, las razones detrás de este llamado colectivo se deben al incumplimiento de servicios turísticos por parte de Grupo Xcaret en los años 2022, 2023 y 2024. Estas irregularidades han generado insatisfacción en una gran cantidad de consumidores, quienes buscan alternativas legales para obtener justicia.

CÓMO UNIRSE A LA ACCIÓN COLECTIVA

La Profeco ha puesto a disposición de los consumidores una guía para integrarse a la acción colectiva. Los afectados deben enviar un solo archivo en formato PDF al correo electrónico acolectivas@profeco.gob.mx, con los siguientes documentos:

1. Formato de consentimiento electrónico: Debe estar firmado con tinta azul por quien adquirió el servicio.

2. Identificación oficial vigente: Escaneada por ambos lados.

3. Relatoría de los hechos: Un escrito libre (a mano o computadora) que describa el modo, tiempo y lugar del incumplimiento.

4. Contrato del servicio turístico o itinerario: O cualquier otro documento que respalde la reclamación.

5. Comprobante de pago: Facturas, estados de cuenta, transferencias bancarias o correos electrónicos relacionados con la transacción.

6. Formato adicional de datos personales: Debidamente llenado.

De manera alternativa, los afectados pueden presentar estos documentos de forma física en la Dirección de Acción Colectiva, ubicada en Avenida José Vasconcelos 208, piso 11, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. También es posible acudir a la oficina de defensa del consumidor más cercana.

Para resolver dudas o realizar comentarios, la Profeco ofrece atención vía telefónica en los números 55 6265 6700, extensiones 11121, 11292 y 11122, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Grupo Xcaret confirmó previamente a MILENIO que no tienen quejas registradas ante la Profeco. Sin embargo, hasta el momento, no han emitido una nueva declaración sobre el llamado a acción colectiva. MILENIO intentó obtener una respuesta actualizada, pero la empresa no ha brindado comentarios adicionales.