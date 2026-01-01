¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes —con nuevas entregas de Avengers, Spider-Man y Supergirl—, así como los estrenos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar y Steven Spielberg. Sin olvidar las nuevas entregas de ‘El Diablo Viste a la Moda’, ‘Dune’ o ‘Toy Story’, además del salto a la gran pantalla de ‘El Mandalorian y Grogu’. Estas son algunas de las cintas más esperadas de 2026. ¿Está la que más esperas? Aquí te contamos.

LA ODISEA Uno de los títulos más esperados es la adaptación de La Odisea, a cargo de Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon como Odiseo, en un reparto espectacular que también incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. La cinta llegará a los cines el 17 de julio y será la primera película rodada completamente con cámaras IMAX.

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 Desde que se anunció la secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans enloquecieron. Cada look de Hathaway y Meryl Streep durante el rodaje ha sido analizado con lupa. Al elenco regresan Emily Blunt y Stanley Tucci, además de nuevas incorporaciones como Sydney Sweeney y Kenneth Branagh. Su estreno está previsto para el 30 de abril.

AVENGERS: DOOMSDAY Poco se sabe de la nueva entrega de los Avengers, más allá de la interminable lista de personajes y de que su estreno está programado para el 18 de diciembre. Chris Evans, retirado como Capitán América en Endgame, se suma nuevamente al universo junto a Robert Downey Jr. (en un papel antagónico), Chris Hemsworth, Pedro Pascal y Florence Pugh.

EL MANDALORIAN Y GROGU El éxito de la serie The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, da el salto al cine con una historia centrada en el mandaloriano y Grogu, quien ahora tendrá un rol más independiente. Sigourney Weaver y Jeremy Allen White —como Rotta the Hutt, hijo de Jabba— se integran al reparto de esta cinta prevista para mayo de 2026.

CUMBRES BORRASCOSAS La directora británica Emerald Fennell, reconocida por Killing Eve y Promising Young Woman, presenta una nueva adaptación de Cumbres borrascosas. Protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, la cinta llegará a los cines en febrero y ha generado altas expectativas.

DUNE: PARTE 3 La saga creada por Denis Villeneuve continuará a finales de 2026, con Timothée Chalamet y Zendaya nuevamente al frente. En esta entrega tendrán mayor presencia Florence Pugh y Anya Taylor-Joy, junto a Josh Brolin, Javier Bardem y Rebecca Ferguson. Además, se suma Robert Pattinson al reparto.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Tom Holland vuelve a enfundarse el traje del Hombre Araña en la cuarta entrega de la saga, tras Homecoming (2017), Far From Home (2019) y No Way Home (2021), esta última con una recaudación mundial de 1,910 millones de dólares.

NARNIA: THE MAGICIAN’S NEPHEW Tres años después del fenómeno Barbie, Greta Gerwig dirige una nueva versión de The Chronicles of Narnia, que funcionará como precuela y adaptará The Magician’s Nephew (El sobrino del mago), la sexta novela de C. S. Lewis. Daniel Craig, Carey Mulligan y Emma Mackey protagonizan esta cinta que llegará en noviembre. TOY STORY 5 El 19 de junio se estrenará la quinta entrega de Toy Story, más de 30 años después de la película original de 1995. En esta ocasión, los juguetes se enfrentarán a la tecnología que amenaza los juegos tradicionales.

MICHAEL Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael Jackson en el biopic dirigido por Antoine Fuqua, que se estrenará el 24 de abril. El filme promete ser un retrato de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia.