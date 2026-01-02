Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?

El 2026 inició, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

A este fenómeno astronómico también se le conoce como Luna del Lobo o la primera Superluna del año.

Por lo anterior, la primera Luna llena de 2026 llegará acompañada de un fenómeno que siempre despierta curiosidad y asombro: una Superluna, visible a simple vista y con un brillo más intenso de lo habitual.

No obstante, algunas personas se preguntan sobre la fecha exacta en que la Luna brillará en el cielo nocturno; aquí te contamos.

TE PUEDE INTERESAR: Participa la UNAM en la modernización del telescopio VLTI del Observatorio Europeo Austral

¿CUÁNDO VER LA PRIMERA SUPERLUNA DEL 2026?

De acuerdo con el sitio Star Walk, especializado en temas astronómicos, la Superluna se podrá observar el próximo 3 de enero de 2026, cuando el satélite natural de la Tierra se encuentre en la constelación de Géminis.

La Superluna podrá apreciarse el sábado 3 de enero de 2026 en punto de las 4:02 de la mañana, hora del centro de México.

Viernes 2 de enero:

- Sale alrededor de las 17:33 horas;

- Se oculta cerca de las 06:28 horas del día siguiente.

Sábado 3 de enero:

- Sale aproximadamente a las 18:42 horas;

- Se oculta alrededor de las 07:31 horas.

Estos horarios pueden variar algunos minutos dependiendo de la latitud y el relieve local, pero son representativos para gran parte del país en el huso horario del centro.

¿POR QUÉ SE LLAMA SUPERLUNA?

La Superluna aparece un 6% más grande y un 13% más brillante que una Luna Llena promedio. Ocurre cuando la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita.

La Luna no cambia realmente de tamaño, simplemente se acerca más a la Tierra.

TE PUEDE INTERESAR: Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz

¿AFECTA LA SUPERLUNA?

Pese a las creencias sin sustento científico, las superlunas no tienen efectos negativos en la salud humana ni son responsables de fenómenos extremos como inundaciones severas, sismos, erupciones volcánicas o tsunamis.

Su impacto real se limita a provocar mareas apenas más elevadas, generalmente solo unos centímetros por encima de las mareas habituales de Luna llena. Aunque en caso de presentarse condiciones meteorológicas adversas estas mareas ligeramente mayores podrían notarse, su influencia es mínima y prácticamente irrelevante.

¿NECESITO GAFAS O PROTECCIÓN ESPECIAL PARA OBSERVARLA?

No. A diferencia de un eclipse solar, la observación directa de la Luna no representa ningún riesgo para la vista. Puede observarse sin instrumentos o con binoculares y telescopios, que permiten distinguir mares lunares, cráteres y regiones de alto contraste en su superficie.

Para una mejor experiencia se recomienda:

- Buscar un sitio con poca contaminación lumínica;

- Tener una vista despejada del horizonte;

- Evitar luces directas durante la observación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué son los chemtrails?... las misteriosas líneas en el cielo que supuestamente modifican el clima y provocan enfermedades

SIGNIFICADO DE LA ‘LUNA DEL LOBO’

El nombre luna del lobo tiene un origen cultural y no científico. Proviene de tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, que asignaban nombres a las lunas llenas según los fenómenos naturales característicos de cada época del año.

En enero, este nombre se asocia con la mayor actividad de los lobos durante el invierno. Otras culturas indígenas utilizaron denominaciones distintas para esta luna, como “luna del oso” o “luna dura”, en referencia a las condiciones ambientales propias del hemisferio norte.

(Con información de El Universal y UNAM)