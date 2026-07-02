Profepa clausura “Animal Experience” tras escape de tigre

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    Profepa clausura “Animal Experience” tras escape de tigre
    Muere Kenzo, el tigre de Bengala Vanguardia

Kenzo, el tigre de bengala, falleció tras haber sido capturado y atendido por elementos veterinarios de la Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal del centro Animal Experience, de donde escapó el tigre de bengala Kenzo el pasado 27 de junio.

La Profepa informó que, durante la inspección realizada al establecimiento, registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), detectó irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo autorizado.

Entre las anomalías, identificó encierros distintos a los autorizados, además de áreas de confinamiento que se encontraban en construcción y rehabilitación.

Como parte de las medidas impuestas, la Profepa aseguró nueve ejemplares de vida silvestre que permanecían en el inmueble y ordenó la suspensión de todas las actividades comerciales, de exhibición y de manejo no esencial.

La dependencia precisó que únicamente podrán realizarse labores de alimentación y aquellas indispensables para garantizar el bienestar de los animales que permanecen bajo resguardo.

La Profepa recordó que el establecimiento privado es responsable de garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares bajo su cuidado, así como del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Vida Silvestre y en las autorizaciones otorgadas para su operación.

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El procedimiento administrativo continuará para determinar las responsabilidades derivadas del escape de Kenzo y de las irregularidades detectadas durante la inspección.

La Profepa mantendrá visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas y las condiciones en las que permanecen los ejemplares asegurados en el centro Animal Experience.

TIGRE DE BENGALA MUERE TRAS CAPTURA

Tras haberse notificado que las autoridades de la Profepa en la CDMX lograron interceptar al tigre de bengala, Kenzo, se destacó que elementos veterinarios buscaron sedarlo para facilitar su transporte y resguardo.

Sin embargo, se colaboró que, a pesar de los tranquilizantes, elementos de seguridad dispararon en contra del tigre, presuntamente, en defensa propia.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate repelieron la agresión. El ejemplar recibió atención médica inmediata; pese a estos esfuerzos, falleció’ informó la Profepa desde su cuenta de X.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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