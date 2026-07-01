Dan medidas de protección a Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, tras denuncia por violencia

El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE Morelos), Fernando Blumenkron Escobar, informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas de protección para María Felicia Jiménez Lavie, luego que presentó denuncia por violencia familiar contra su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Estas medidas de protección serán activadas cuando la víctima lo requiera, señaló el fiscal morelense; luego que la víctima de violencia familiar presentó la denuncia en la Ciudad de México y la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) —donde Jiménez se encuentra actualmente— atiende el asunto de forma directa, mientras que recibirá acompañamiento.

“Tuvimos contacto desde el principio, pero ella está en la Ciudad de México. El acompañamiento lo hace la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y la Fiscalía de la Ciudad; también es importante decirles la Fiscalía, en este caso el Centro de Justicia para Mujeres en Morelos otorgó las medidas de protección que requiere la víctima cuando esté en Morelos”, aseveró. El fiscal de Morelos precisó que la víctima aún no acude al Ministerio Público local para aportar más elementos a la carpeta de investigación que el Centro de Justicia para las Mujeres inició de oficio el pasado viernes 26 de junio, cuando se difundió un video con imágenes de agresiones en contra de la mujer; por lo que asumirán la protección en cuanto ella se presente. “La carpeta de investigación continúa su integración. Las diligencias no se han detenido y vamos a continuar para garantizar justicia a la víctima”, subrayó el fiscal general quien indicó que se mantiene una estrecha colaboración con la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México y con la Fiscalía General de la Ciudad de México bajo la ruta de atención de mujeres víctimas de violencia familiar. Entre las diligencias que realiza la Fiscalía general de Morelos es ubicar el domicilio donde se llevó a cabo la agresión física contra Jiménez Lavie, con el fin de practicar posteriormente trabajos de periciales, conforme a las imágenes difundidas en el video que subió la propia víctima. Las medidas de protección también se extendieron a los hijos menores de edad de la víctima.

DENUNCIAN A EXDIRECTOR DE PEMEX María Felicia Jiménez Lavie interpuso una denuncia por violencia familiar contra su esposo, el ex director general de Pemex, y recibió medidas de protección por parte de las autoridades. Blumenkron Escobar dijo que, tras la acusación y la difusión de evidencia en redes sociales, la institución de justicia a su cargo y las autoridades de la Ciudad de México activaron medidas urgentes de protección para salvaguardar su integridad física y la de sus hijos menores de edad. “Iniciaron ellos una carpeta por la denuncia que presentó la señora y esto para nosotros es importante por la colaboración que existe. Sí, ella en esa declaración que presentó en la Ciudad de México refiere los hechos de aquí de Morelos del video que sucedieron aquí en el municipio de Emiliano Zapata, vamos a tener esas diligencias nosotros para actuar en consecuencia”, afirmó. El proceso legal empezó luego que la académica de origen cubano hiciera públicos diversos videos en los que se observa al exfuncionario federal agredirla de manera física y verbal en un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

VIDEO MUESTRA VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE EXDIRECTOR Una de las secuencias, con fecha del 15 de marzo de 2026, muestra cómo Rodríguez Padilla jalonea, empuja y lanza a su esposa contra un sillón, además de jalarla del cabello. A raíz de la difusión de la evidencia, la Fiscalía de Morelos abrió el pasado 26 de junio una carpeta de investigación por noticia criminal a través de su centro especializado. En medios de comunicación, como Reforma, la víctima afirma que las conductas violentas comenzaron desde 2022, así como que temía por su sustento familiar y seguridad de ella y de sus hijos. Además de la violencia física, sufrió violencia psicológica, la cual describió como una de las formas de agresión que más afectan a las víctimas. Jiménez también aseguró que la violencia impactó a su entorno familiar, particularmente a su hijo, quien comenzó a reproducir conductas ofensivas hacia ella. La Secretaría de las Mujeres federal y la Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar, asumieron el acompañamiento legal y psicológico integral de la afectada.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde exigió aplicar todo el peso de la ley, y garantizó que no habrá impunidad ni protección política para el agresor. Además, Sheinbaum frenó el nombramiento de Rodríguez Padilla al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, organismo dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, y descartó que el implicado pueda volver a ocupar cualquier otro cargo en la Administración Pública Federal. La esposa del exfuncionario indicó que contrajo matrimonio con Víctor Rodríguez en 2019 y que los primeros episodios de violencia ocurrieron durante la pandemia de Covid-19, periodo que, aseguró, deterioró la convivencia familiar. (Con información de El Universal y Reforma)

Publicidad