$!Profepa interviene rancho en Aguascalientes y asegura 44 ejemplares de fauna silvestre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo una inspección en un predio destinado al turismo de naturaleza localizado en la comunidad de Jaltomate, en el municipio de Aguascalientes, donde aseguró un total de 44 ejemplares de fauna silvestre, tanto nacional como exótica.

La revisión se efectuó los días 5 y 6 de febrero, a partir de una denuncia ciudadana y de distintos reportes difundidos en redes sociales relacionados con la tenencia y el manejo de animales silvestres en ese sitio.

Durante la diligencia, el personal de la Profepa no detectó indicios de maltrato ni situaciones que representaran un riesgo inmediato para la vida de los ejemplares. No obstante, el predio no presentó la documentación que acreditara la legal procedencia de la mayoría de los animales, ni contó con un Plan de Manejo autorizado conforme a la Ley General de Vida Silvestre. Asimismo, se constató la ausencia de personal especializado en el manejo de fauna silvestre.