Profepa interviene rancho en Aguascalientes y asegura 44 ejemplares de fauna silvestre

México
/ 16 febrero 2026
    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo una inspección en un predio destinado al turismo de naturaleza localizado en la comunidad de Jaltomate. PROFEPA

Profepa aseguró 44 ejemplares de fauna silvestre nacional y exótica durante una inspección en un predio de turismo de naturaleza en Aguascalientes, tras detectar la falta de permisos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo una inspección en un predio destinado al turismo de naturaleza localizado en la comunidad de Jaltomate, en el municipio de Aguascalientes, donde aseguró un total de 44 ejemplares de fauna silvestre, tanto nacional como exótica.

La revisión se efectuó los días 5 y 6 de febrero, a partir de una denuncia ciudadana y de distintos reportes difundidos en redes sociales relacionados con la tenencia y el manejo de animales silvestres en ese sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal de mono araña tras video de regidora en Ocotlán

Durante la diligencia, el personal de la Profepa no detectó indicios de maltrato ni situaciones que representaran un riesgo inmediato para la vida de los ejemplares. No obstante, el predio no presentó la documentación que acreditara la legal procedencia de la mayoría de los animales, ni contó con un Plan de Manejo autorizado conforme a la Ley General de Vida Silvestre. Asimismo, se constató la ausencia de personal especializado en el manejo de fauna silvestre.

PROFEPA PROCEDIÓ AL ASEGURAMIENTO DE ANIMALES

Ante estas irregularidades, la autoridad ambiental impuso como medida precautoria el aseguramiento de los 44 ejemplares, los cuales quedaron bajo depósito administrativo en el mismo inmueble, identificado localmente como “Rancho DELUstone”.

El propietario fue designado depositario responsable y advertido de no disponer de los animales hasta que concluya el procedimiento administrativo correspondiente.

Entre las especies aseguradas se encuentran cinco jaguares, dos papiones, dos cebras, tres lémures de cola anillada, tres macacos, un capibara, tres mapaches, un lobo, dos linces, cuatro ciervos, cuatro bisontes, un puma y tres avestruces.

TE PUEDE INTERESAR: Regidora de Ocotlán agrede a mono araña en acto oficial; Profepa denuncia posesión ilegal

La Profepa informó que dará seguimiento al caso y que las medidas precautorias se mantendrán vigentes hasta que se compruebe la legal posesión de los ejemplares y se presente el Plan de Manejo correspondiente, tanto para especies nativas como exóticas.

Finalmente, la dependencia reiteró que la posesión y el manejo de fauna silvestre están sujetos a una estricta regulación y que acreditar su origen legal es indispensable para la protección de las especies y para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre.

