$!Regidora de Ocotlán agrede a mono araña en acto oficial; Profepa denuncia posesión ilegal

La regidora de cultura del municipio de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, fue captada en video en un evento oficial cargando a un mono araña, primate en peligro de extinción; al cual la mujer le dio un manotazo. De acuerdo con el video, mientras era presentada en representación de la alcaldesa panista, Deysi Ángel Hernández, la mujer agredió al primate vestido con un suéter rosa, además de estar sujetado con arnés y correa; para, posteriormente, levantarse de su asiento y saludar a los asistentes. Las imágenes generaron comentarios negativos contra Villarruel Gutiérrez, señalando que podría tratarse de un acto de tráfico de especies, así como de criticar que la regidora difunde campañas contra el maltrato animal, tenencia responsable de mascotas y la adopción de perros.

Tras la viralización, la regidora en su perfil de Facebook publicó un mensaje en el que afirmó que el mono no era de ella, por lo que -en amor a los animales- "se me hizo fácil" acariciarlo e interactuar con el animal. "Durante el evento vi que uno de los asistentes traía un mono. En ese momento, por el cariño que siempre he tenido por los animales, se me hizo fácil acercarme, interactuar con él y cargarlo por un momento. Hoy, con más calma, reconozco que no fue una acción correcta, sobre todo en un evento público (...) no es mío, no estuvo bajo mi cuidado ni hubo intención de exhibirlo o usarlo como atracción", escribió la regidora parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien no hizo referencia al manotazo.

Sin embargo, en redes sociales la usuaria @YoAmoaLaCiencia (Lucía Hernández) asegura que la regidora miente sobre la pertenencia del mono araña, ya que no es la primera vez que la funcionaria es captada con el primate, pues ha compartido imágenes y videos con el animal. Como evidencia, mostró publicaciones desde la cuenta de la regidora en el que se ve al primate junto a Villarruel Gutiérrez y sus familiares. ”Funcionaria miente para deslindarse de tráfico de mono araña y Profepa acepta su versión sin asegurar al ejemplar. Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora de Ocotlán, fue captada en video con un mono araña en un evento oficial del municipio. Afirmó, para deslindarse del señalamiento público sobre la tenencia ilegal del animal, que solo lo cargó por un momento. Sin embargo, en su propia cuenta de Facebook existían publicaciones previas donde aparecía sosteniendo el ejemplar desde junio de 2025”, escribió Hernández en X.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal por la posesión ilegal del mono araña agredido por la regidora de Jalisco. De acuerdo con la dependencia, la denuncia está fundamentada en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, el cual sanciona actividades ilegales con la captura, posesión, transporte, o comercio de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales. En seguimiento del caso, personal de inspección de Profepa acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para recabar información e identificar el origen, como la situación de la especie. "En atención al caso del ejemplar de mono araña difundido en días recientes, la Profepa informa que luego de llevar a cabo una diligencia en el lugar, presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de este animal que está protegido por las leyes mexicanas. La extracción, posesión y comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre, además de ser un delito, representa una amenaza directa para la conservación de las especies", se lee en la publicación de Profepa.