Regidora de Ocotlán agrede a mono araña en acto oficial; Profepa denuncia posesión ilegal
Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez negó que el animal fuera de su propiedad, aunque en redes la desmintieron
La regidora de cultura del municipio de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, fue captada en video en un evento oficial cargando a un mono araña, primate en peligro de extinción; al cual la mujer le dio un manotazo.
De acuerdo con el video, mientras era presentada en representación de la alcaldesa panista, Deysi Ángel Hernández, la mujer agredió al primate vestido con un suéter rosa, además de estar sujetado con arnés y correa; para, posteriormente, levantarse de su asiento y saludar a los asistentes.
Las imágenes generaron comentarios negativos contra Villarruel Gutiérrez, señalando que podría tratarse de un acto de tráfico de especies, así como de criticar que la regidora difunde campañas contra el maltrato animal, tenencia responsable de mascotas y la adopción de perros.
NIEGA QUE LE PERTENEZCA, PERO PONEN EN DUDA VERSIÓN
Tras la viralización, la regidora en su perfil de Facebook publicó un mensaje en el que afirmó que el mono no era de ella, por lo que -en amor a los animales- “se me hizo fácil” acariciarlo e interactuar con el animal.
“Durante el evento vi que uno de los asistentes traía un mono. En ese momento, por el cariño que siempre he tenido por los animales, se me hizo fácil acercarme, interactuar con él y cargarlo por un momento. Hoy, con más calma, reconozco que no fue una acción correcta, sobre todo en un evento público (...) no es mío, no estuvo bajo mi cuidado ni hubo intención de exhibirlo o usarlo como atracción”, escribió la regidora parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien no hizo referencia al manotazo.
Sin embargo, en redes sociales la usuaria @YoAmoaLaCiencia (Lucía Hernández) asegura que la regidora miente sobre la pertenencia del mono araña, ya que no es la primera vez que la funcionaria es captada con el primate, pues ha compartido imágenes y videos con el animal.
Como evidencia, mostró publicaciones desde la cuenta de la regidora en el que se ve al primate junto a Villarruel Gutiérrez y sus familiares.
”Funcionaria miente para deslindarse de tráfico de mono araña y Profepa acepta su versión sin asegurar al ejemplar. Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora de Ocotlán, fue captada en video con un mono araña en un evento oficial del municipio. Afirmó, para deslindarse del señalamiento público sobre la tenencia ilegal del animal, que solo lo cargó por un momento. Sin embargo, en su propia cuenta de Facebook existían publicaciones previas donde aparecía sosteniendo el ejemplar desde junio de 2025”, escribió Hernández en X.
PROFEPA DENUNCIA A REGIDORA
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal por la posesión ilegal del mono araña agredido por la regidora de Jalisco.
De acuerdo con la dependencia, la denuncia está fundamentada en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, el cual sanciona actividades ilegales con la captura, posesión, transporte, o comercio de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales.
En seguimiento del caso, personal de inspección de Profepa acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para recabar información e identificar el origen, como la situación de la especie.
“En atención al caso del ejemplar de mono araña difundido en días recientes, la Profepa informa que luego de llevar a cabo una diligencia en el lugar, presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de este animal que está protegido por las leyes mexicanas. La extracción, posesión y comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre, además de ser un delito, representa una amenaza directa para la conservación de las especies”, se lee en la publicación de Profepa.
Profepa también señaló que la persona que en el video tiene al ejemplar refirió que pertenecía a otra persona y que desconoce los datos de quién tiene en posesión, pues solamente lo pidió prestado. Por lo que, según lo establecido en el artículo 60 Bis, quinto párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre y se le solicitó que proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del animal.
Afirmó que continuará realizando las diligencias necesarias para que se logren esclarecer los hechos y garantizar la protección del ejemplar involucrado.
¿TENER UN MONO ARAÑA ESTÁ PROHIBIDO?
La tenencia sobre primates está prohibida por la NOM-059-SEMARNAT, donde enlista al mono araña como una especie que cualquier particular no puede poseer, así como no existen permisos especiales, no criaderos de esta especie.
El mono araña (Ateles geoffroyi) es una especie en peligro de extinción conforme con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Además, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial.
Profepa reitera a la ciudadanía que la extracción, posesión y comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre, además de tratarse de un delito, representa una amenaza directa para la conservación de las especies.