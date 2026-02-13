$!Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal de mono araña tras video de regidora en Ocotlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña en el municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco. La acción legal se inició luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que aparece la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez cargando una cría de mono araña durante un acto oficial. De acuerdo con la autoridad ambiental, la denuncia penal se interpuso contra quien resulte responsable por la posesión ilegal del ejemplar. TE PUEDE INTERESAR: Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’ PROFEPA SEÑALA FUNDAMENTO LEGAL DE LA DENUNCIA CONTRA REGIDORA DE OCOTLÁN La Procuraduría señaló que la denuncia se sustenta en el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona actividades ilegales relacionadas con la captura, posesión, transporte o comercio de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales. Asimismo, recordó que el mono araña (Ateles geoffroyi) está catalogado como especie en peligro de extinción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea con fines de subsistencia o comerciales.

PROFEPA INVESTIGA VIDEO DONDE APARECE MONO ARAÑA; REGIDORA NIEGA QUE SEA DE SU PROPIEDAD La Profepa informó que dio seguimiento al caso tras recibir información el 9 de febrero. Un día después, personal de inspección acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para recabar datos que permitieran identificar el origen y la situación legal del ejemplar. Durante la diligencia, se localizó a la persona que aparece en el video con el animal, quien declaró que el ejemplar pertenecía a otra persona y que desconocía la identidad del poseedor, ya que solo lo habría solicitado prestado. Ante esta situación, el personal de la Procuraduría informó sobre las disposiciones legales aplicables en materia de vida silvestre, particularmente lo establecido en el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, y solicitó cualquier información que permita localizar a quien mantiene al ejemplar en posesión ilegal. La institución indicó que continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y garantizar la protección del animal. ORIGEN DE LA POLÉMICA: CAPTAN EN VIDEO A REGIDORA DÁNDOLE UN ‘MANOTAZO’ A MONO ARAÑA El caso generó atención pública luego de que circulara un video en el que la regidora aparece sosteniendo al primate durante un evento en la Casa de la Cultura del municipio. En las imágenes, el animal viste un suéter y porta arnés y correa. En un momento del evento, ante la inquietud del ejemplar, la funcionaria le da un manotazo, lo que provocó reacciones en redes sociales y entre personas defensoras de los derechos de los animales. Usuarios cuestionaron la legalidad de la presencia del primate en el evento, así como la congruencia de la funcionaria, quien, según comentarios difundidos en redes, ha promovido campañas relacionadas con la tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal.

REGIDORA DE OCOTLÁN EMITE COMUNICADO Y DECLARA QUE ‘NO FUE UNA ACCIÓN CORRECTA’ Tras la difusión del video, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para explicar lo ocurrido. “Quiero contar de manera directa lo que pasó durante el evento cultural reciente y que ha generado tantas reacciones”, escribió. Detalló que observó que uno de los asistentes llevaba al mono y que decidió acercarse por el cariño que tiene hacia los animales. “Hoy, con más calma, reconozco que no fue una acción correcta, sobre todo en un evento público”, expresó. La regidora afirmó que el animal no era de su propiedad ni estaba bajo su cuidado, y que no hubo intención de exhibirlo.“Lamento esta situación y agradezco a quienes, con respeto, han señalado la importancia de actuar siempre con mayor conciencia y responsabilidad”, añadió. Sin embargo, en redes sociales circularon señalamientos sobre fotografías publicadas previamente en su perfil en las que aparece el mismo mono desde mediados de 2025. Posteriormente, su cuenta fue restringida.