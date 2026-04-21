Propone diputada del PT reformas para abatir la discriminación por edadismo laboral, en NL

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México
/ 21 abril 2026
    Propone diputada del PT reformas para abatir la discriminación por edadismo laboral, en NL
    La diputada Guadalupe Rodríguez plantea reformar ley en Nuevo León para prohibir discriminación por edad en empleo y garantizar igualdad laboral Fotos: cortesía

La diputada del PT, Guadalupe Rodríguez, propiso reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacoón en Nuevo León para evitar la discriminación laboral por la edad de los trabajadores

Monterrey, Nuevo León.- La diputada del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez, propuso reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León para evitar la discriminación por edadismo laboral.

La legisladora local explicó que se trata de una forma de discriminación, la cual consiste en aplicar estereotipos, perjuicios, conductas y prácticas basadas en la edad de las personas.

“El resultado de esta práctica es la segregación, exclusión y discriminación de sus derechos y oportunidades laborales”, mencionó.

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Ante esta situación, propuso que la autoridad laboral en el estado deberá garantizar que ninguna persona sea discriminada por su edad.

Especificó que esta práctica puede presentarse tanto durante los procesos de selección, contratación, capacitación, permanencia, promoción o bien desvinculación del personal trabajador.

También implica prohibir o limitar ascensos en el empleo con base en criterios discrecionales, incluyendo la publicación de ofertas de trabajo o de convocatorias de reclutamiento por motivos de edad.

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Dijo que en todas las situaciones deberán de observarse los principios de igualdad, inclusión, progresividad y no discriminación.

Para tal efecto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Nuevo León tendría que emitir los lineamientos y todos los establecimientos mercantiles tendrían la obligación de difundir leyendas en la materia.

La iniciativa presentada por la legisladora fue turnada a la Comisión de Bienestar, Derechos Humanos, Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas para su estudio y dictamen.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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