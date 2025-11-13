Protección Civil reporta liquidación al 100% del incendio en el Cerro de las Mitras

    Protección Civil reporta liquidación al 100% del incendio en el Cerro de las Mitras
    Protección Civil de Nuevo León (PCNL) reportó una liquidación del 100 por ciento del incendio forestal registrado en el Cerro de las Mitras en Monterrey FOTO: CORTESÍA

El fuego se originó en “La Cueva del Barro” y se logró su pronta liquidación gracias a la activación oportuna de la Brigada Fénix de PCNL

Monterrey, Nuevo León.- Protección Civil de Nuevo León (PCNL) reportó una liquidación del 100 por ciento del incendio forestal registrado en el Cerro de las Mitras en Monterrey, este jueves.

La dependencia estatal informó que en el sitio resultaron afectados 142 metros cuadrados y se trabajó con una fuerza de 44 elementos, ocho unidades, cuatro máquinas de bomberos, una ambulancia y un helicóptero.

El fuego se originó en “La Cueva del Barro” y se logró su pronta liquidación gracias a la activación oportuna de la Brigada Fénix de PCNL.

Un helicóptero de la dependencia realizó 30 descargas efectivas en el área del incendio en donde se logró contener el avance y se enfrió el perímetro.

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) reportó una liquidación del 100 por ciento del incendio forestal registrado en el Cerro de las Mitras en Monterrey FOTO: CORTESÍA

En las labores también colaboró personal en infantería que realizó trabajos y monitoreo.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
