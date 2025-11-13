Protección Civil reporta liquidación al 100% del incendio en el Cerro de las Mitras

Monterrey, Nuevo León.- Protección Civil de Nuevo León (PCNL) reportó una liquidación del 100 por ciento del incendio forestal registrado en el Cerro de las Mitras en Monterrey, este jueves.

La dependencia estatal informó que en el sitio resultaron afectados 142 metros cuadrados y se trabajó con una fuerza de 44 elementos, ocho unidades, cuatro máquinas de bomberos, una ambulancia y un helicóptero.

