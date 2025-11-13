Reportan incendio forestal en Cerro de las Mitras en Monterrey

13 noviembre 2025
    El combate al incendio se realiza con el apoyo de un helicóptero y también por tierra, informó Protección Civil del estado Foto: cortesía
Protección Civil de Nuevo León combate un incendio forestal en el Cerro de las Mitras con apoyo aéreo y terrestre

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio forestal en el Cerro de las Mitras movilizó la mañana de este jueves a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

La dependencia estatal informó que recibió el reporte de una fumarola a mediación del Cerro por lo que se envió a una unidad de la Brigada Fénix para realizar la evacuación e iniciar el combate del siniestro con el apoyo de una unidad de PCNL.

También se desplegaron elementos por tierra.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León

PCNL REALIZA MANIOBRAS PARA EXTINGUIR INCENDIO EN EL CERRO DE LAS MITRAS CON AYUDA DE HELICÓPTERO

A través de sus redes sociales, Protección Civil de Nuevo León compartió el siguiente mensaje:

“Elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil Nuevo León combaten vía aérea con el helicóptero de PCNL el incendio forestal en el Cerro de las Mitras en donde al arribar se realizó un sobrevuelo donde se logra ubicar el área afectada en la parte alta del cerro”

“El helicóptero de Protección Civil Nuevo León continúa realizando descargas en el área afectada”

El mensaje fue acompañado de un video grabado desde un helicóptero donde se muestran las acciones para sofocar el incendio.

Hasta el momento, la dependencia estatal no ha emitido mayor información debido a que las labores se encuentran en proceso.

