Reportan incendio forestal en Cerro de las Mitras en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Un incendio forestal en el Cerro de las Mitras movilizó la mañana de este jueves a elementos de Protección Civil de Nuevo León.

La dependencia estatal informó que recibió el reporte de una fumarola a mediación del Cerro por lo que se envió a una unidad de la Brigada Fénix para realizar la evacuación e iniciar el combate del siniestro con el apoyo de una unidad de PCNL.

También se desplegaron elementos por tierra.

