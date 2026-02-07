Protesta a favor de Nicolás Maduro y Cilia Flores recorre las calles de la CDMX

El 7 de febrero se reportó que manifestantes, simpatizantes al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protestaron por su liberación en la Ciudad de México.

El 3 de enero, de este mismo año, la administración de Trump lanzó un operativo de intervención contra el régimen Chavista de Maduro, el cual concluyó con la captura del presidente. Desde dicho suceso, ciudadanos venezolanos, tanto los que viven en el extranjero, como los que siguen habitando su país, han entrado en debate.

TE PUEDE INTERESAR: Prevalece en Venezuela una mezcla de esperanza y temor tras cambio de gobierno impuesto por EU

Mientras se reportaron muchas comunidades venezolanas, especialmente en el estado de Florida, celebrando por la captura de Maduro, hay otras agrupaciones que han denunciado la acción de los Estados Unidos como una intervención en política extranjera, y se conglomeraron en el Ángel de la Independencia de la CDMX, el 10 de enero.

Actualmente, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, están en juicio por denuncias de crimen organizado y narcotráfico, en los Estados Unidos.