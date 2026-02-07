Protesta a favor de Nicolás Maduro y Cilia Flores recorre las calles de la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 febrero 2026
    Protesta a favor de Nicolás Maduro y Cilia Flores recorre las calles de la CDMX
    Protesta a favor de Nicolás Maduro y Cilia Flores recorre las calles de la CDMX FOTO: VANGUARDIA

El pasado 10 de enero se organizó la primera protesta en contra del intervencionismo estadounidense en Venezuela de la Ciudad de México

El 7 de febrero se reportó que manifestantes, simpatizantes al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protestaron por su liberación en la Ciudad de México.

El 3 de enero, de este mismo año, la administración de Trump lanzó un operativo de intervención contra el régimen Chavista de Maduro, el cual concluyó con la captura del presidente. Desde dicho suceso, ciudadanos venezolanos, tanto los que viven en el extranjero, como los que siguen habitando su país, han entrado en debate.

TE PUEDE INTERESAR: Prevalece en Venezuela una mezcla de esperanza y temor tras cambio de gobierno impuesto por EU

Mientras se reportaron muchas comunidades venezolanas, especialmente en el estado de Florida, celebrando por la captura de Maduro, hay otras agrupaciones que han denunciado la acción de los Estados Unidos como una intervención en política extranjera, y se conglomeraron en el Ángel de la Independencia de la CDMX, el 10 de enero.

Actualmente, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, están en juicio por denuncias de crimen organizado y narcotráfico, en los Estados Unidos.

Así como eventos de celebración se notificaron, protestas a favor de la liberación de Maduro han ocurrido, La más reciente se reportó que cruzó desde avenida Paseo de la Reforma, hacia el Eje central Lázaro Cárdenas hasta la Calle 5 de Mayo. Se reportó que la marcha provocó inconvenientes para el tráfico vespertino.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU

Uno de los principales grupos que dirigió la protesta fue el Movimiento Social por la tierra (MST), quienes mostraron cárteles que denunciaban a la administración de Trump como fascista e imperialista. En sus cárteles de protesta no solo se leyó su rechazo por la situación de Venezuela, sino contra las amenazas de Trump sobre intervenir en México, Cuba e incluso Nicaragua.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


protestas
Manifestaciones

Localizaciones


Venezuela
Ciudad de México

Personajes


Nicolás Maduro

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026