Protesta a favor de Nicolás Maduro y Cilia Flores recorre las calles de la CDMX
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El pasado 10 de enero se organizó la primera protesta en contra del intervencionismo estadounidense en Venezuela de la Ciudad de México
El 7 de febrero se reportó que manifestantes, simpatizantes al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, protestaron por su liberación en la Ciudad de México.
El 3 de enero, de este mismo año, la administración de Trump lanzó un operativo de intervención contra el régimen Chavista de Maduro, el cual concluyó con la captura del presidente. Desde dicho suceso, ciudadanos venezolanos, tanto los que viven en el extranjero, como los que siguen habitando su país, han entrado en debate.
TE PUEDE INTERESAR: Prevalece en Venezuela una mezcla de esperanza y temor tras cambio de gobierno impuesto por EU
Mientras se reportaron muchas comunidades venezolanas, especialmente en el estado de Florida, celebrando por la captura de Maduro, hay otras agrupaciones que han denunciado la acción de los Estados Unidos como una intervención en política extranjera, y se conglomeraron en el Ángel de la Independencia de la CDMX, el 10 de enero.
Actualmente, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, están en juicio por denuncias de crimen organizado y narcotráfico, en los Estados Unidos.
Así como eventos de celebración se notificaron, protestas a favor de la liberación de Maduro han ocurrido, La más reciente se reportó que cruzó desde avenida Paseo de la Reforma, hacia el Eje central Lázaro Cárdenas hasta la Calle 5 de Mayo. Se reportó que la marcha provocó inconvenientes para el tráfico vespertino.
TE PUEDE INTERESAR: Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU
Uno de los principales grupos que dirigió la protesta fue el Movimiento Social por la tierra (MST), quienes mostraron cárteles que denunciaban a la administración de Trump como fascista e imperialista. En sus cárteles de protesta no solo se leyó su rechazo por la situación de Venezuela, sino contra las amenazas de Trump sobre intervenir en México, Cuba e incluso Nicaragua.