Prevalece en Venezuela una mezcla de esperanza y temor tras cambio de gobierno impuesto por EU

CARACAS- El tiempo en Venezuela parece avanzar demasiado rápido y también demasiado lento. Los pilares del autoproclamado gobierno socialista del país están cayendo a un ritmo vertiginoso o no lo suficientemente rápido. El alivio económico finalmente está en el horizonte o ya es demasiado tarde. Treinta días después de la incursión y captura del entonces presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, tanto adultos como niños aún no están seguros de lo que está sucediendo exactamente a su alrededor. Y a medida que el shock inicial da paso a una mezcla de incertidumbre, esperanza y decepción, un miedo generalizado a otro ataque o a más represión gubernamental sigue presente. En la capital, Caracas, donde vallas publicitarias y grafitis patrocinados por el gobierno exigen que Estados Unidos libere a Maduro, muchos residentes se preguntan si su sucesora, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene alguna autonomía o está capitulando ante las demandas de la Casa Blanca; si ella es Maduro con otro nombre, y, crucial para sus necesidades inmediatas, si deben creer, como ella ha indicado, que un aumento salarial largamente esperado está en el horizonte. Mientras tanto, líderes de la oposición que habían estado en silencio finalmente han emergido para hablar públicamente. "Es un cambio importante, ciertamente, pero todo está igual, todo", dijo el jubilado Julio Castillo, de 74 años, sobre la destitución de Maduro del cargo. "Me siento como que si no hubiese pasado mayor cosa". "ESTAMOS BAJO COERCIÓN" El gobierno de Venezuela y sus partidarios consideran la captura de Maduro y la primera dama Cilia Flores como un secuestro. Rodríguez y altos funcionarios han prometido luchar por la libertad de la pareja desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su captura en las primeras horas del 3 de enero. El partido gobernante ha organizado manifestaciones para mostrar su lealtad a Maduro, a quien el temperamental Hugo Chávez nombró como portador de la antorcha de su autoproclamada revolución socialista antes de morir en 2013. También ha ajustado su mensaje de amenazar con una guerra al estilo de Vietnam con Estados Unidos a admitir estar militarmente superados y necesitar transformar la relación con Goliat.

Los partidarios, una minoría en comparación con las multitudes durante la presidencia de Chávez, ven a Rodríguez como carente de libre albedrío, pero confían en que ella puede llevar el chavismo, su movimiento político, a través de la próxima batalla diplomática. "El Estado venezolano, y los venezolanos, estamos aceptando esta nueva situación en la que estamos actuando bajo coerción", dijo José Vivens, un leal a Maduro, sobre la decisión de Rodríguez de permitir que la administración Trump controle el dinero del petróleo de Venezuela, el motor del país. "Nos secuestraron a nuestro comandante. Y tenemos que ceder para vivir para un nuevo combate". Vivens, un juez de paz, estaba en el estacionamiento de su apartamento en Caracas cuando escuchó un fuerte silbido, luego una explosión ensordecedora la noche del ataque. Se agachó detrás de su coche, y cuando miró hacia arriba, los helicópteros volaban inquietantemente cerca de su edificio. "Ya nos invadieron", fue el pensamiento inmediato de Vivens. No exactamente, pero unas horas más tarde, se enteraría de que la élite militar de Estados Unidos había capturado a Maduro en un complejo cercano y lo había subido a un helicóptero. ABANDONANDO UN PILAR DEL CHAVISMO Rodríguez ha utilizado eventos públicos y reuniones con el sector privado de Venezuela para asegurar a quienes la escuchan que ella, no la administración Trump, está gobernando el país sudamericano, incluso si luego reconoce tener una agenda mutua con Estados Unidos, lo cual era impensable hace unas semanas. "El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo", dijo durante una reunión con ejecutivos petroleros para discutir una reforma de la ley energética del país. "El pueblo de Venezuela tiene gobierno, y este gobierno obedece al pueblo". Su propuesta de reforma, que los legisladores aprobaron rápidamente y ella promulgó el jueves, abre el sector petrolero de la nación a la privatización, abandonando un pilar del chavismo. Rodríguez presentó el proyecto tras la afirmación de Trump de que su administración tomaría el control de las exportaciones de petróleo de Venezuela y revitalizaría la industria en declive atrayendo inversión extranjera. TESTEANDO LOS AGUAS Muchos dentro de la oposición habían esperado durante mucho tiempo que la destitución de Maduro, especialmente si era liderada por Trump, resultaría inmediatamente en que uno de los suyos tomara las riendas del país. La decisión de Trump de trabajar con Rodríguez, en lugar de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, los tiene perplejos. Pero mientras los partidarios de Machado siguen buscando señales de que la Casa Blanca la incorporará de manera significativa en sus planes para su país, los venezolanos han comenzado a poner a prueba el compromiso de Rodríguez con lo que ella ha llamado "un nuevo momento político" para Venezuela. Durante días, decenas de personas han mantenido una vigilia fuera de las prisiones exigiendo la liberación de seres queridos que creen fueron detenidos por razones políticas, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros del ejército. Un puñado de líderes de la oposición que no habían sido vistos en público en Venezuela ni hicieron declaraciones durante más de un año han hablado. "Creo que el destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez, porque sencillamente podríamos definir eso como una continuidad de la dictadura", dijo el líder opositor Andrés Velásquez a los periodistas, reapareciendo después de más de un año en la clandestinidad. Un canal de televisión de propiedad privada con alcance nacional incluso transmitió el miércoles un clip de Machado dirigiéndose a los periodistas en Washington. Ni los medios públicos ni privados habían mostrado un segmento similar en años.