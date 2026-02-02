Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU
El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, quien fue un ex teniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente iniciando lo que denominó la “revolución bolivariana”
CARACAS- El día de hoy el Chavismo festeja 27 años en el poder de Venezuela con su actual líder, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, después de que las fuerzas de este país lograron capturarlo, junto con su esposa la diputada Cilia Flores, tras una serie de ataques en suelo venezolano.
El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, quien fue un ex teniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente iniciando lo que denominó la “revolución bolivariana”, este proyecto político lo heredó Maduro tras su fallecimiento en 2013, no obstante el derrocado mandatario de Venezuela en el último septenio revirtió políticas implementadas por su predecesor.
En redes sociales, tanto autoridades como instituciones del Estado publicaron mensajes en los que conmemoraron y evocaron el arribo de Chávez a la Presidencia, que, en opinión del canciller, Yván Gil, “cambió para siempre” la historia del país.
“La soberanía, el poder popular, la justicia, la dignidad y el antiimperialismo se convirtieron en las nuevas bases de la sociedad venezolana”, destalló Gil.
Por su parte quien es la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, precisó que la ‘revolución bolivariana’ “sigue vigente gracias a la resistencia del pueblo y al liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quienes continúan su legado convirtiéndose en símbolo de esperanza para los pueblos que desean su autodeterminación”.
Rodríguez asumió el mando como la presidenta encargada después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero.
Desde entonces, decidió dar una vuelta de timón, con la reforma de una norma petrolera con la abre espacios a la inversión extranjera, así como la excarcelación de cientos de presos políticos y el anuncio de una ley de amnistía que abarca desde 1999, además de sus acercamientos con Estados Unidos, cuya embajadora Laura Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, que estuvo cerrada desde tras la ruptura de relaciones en 2019.
PRISIÓN
Maduro y su esposa están detenidos en Nueva York, en donde se declararon no culpables de los delitos de narcotráfico y corrupción que les fue imputado por la Justicia estadounidense y aguardan una vista judicial que se llevará acabo el próximo 17 de marzo.
El líder chavista se enfrenta a cuatro cargos; tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Por su parte, Flores está acusada de otros cuatro cargos vinculados con los de su marido; dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.