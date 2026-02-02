Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 febrero 2026
    Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU
    Un hombre camina frente a un mural dedicado al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela. EFE/Miguel Gutiérrez

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, quien fue un ex teniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente iniciando lo que denominó la “revolución bolivariana”

CARACAS- El día de hoy el Chavismo festeja 27 años en el poder de Venezuela con su actual líder, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, después de que las fuerzas de este país lograron capturarlo, junto con su esposa la diputada Cilia Flores, tras una serie de ataques en suelo venezolano.

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, quien fue un ex teniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente iniciando lo que denominó la “revolución bolivariana”, este proyecto político lo heredó Maduro tras su fallecimiento en 2013, no obstante el derrocado mandatario de Venezuela en el último septenio revirtió políticas implementadas por su predecesor.

TE PUEDE INTERESAR: A un mes de la caída de Maduro, persiste la incertidumbre en Venezuela

En redes sociales, tanto autoridades como instituciones del Estado publicaron mensajes en los que conmemoraron y evocaron el arribo de Chávez a la Presidencia, que, en opinión del canciller, Yván Gil, “cambió para siempre” la historia del país.

“La soberanía, el poder popular, la justicia, la dignidad y el antiimperialismo se convirtieron en las nuevas bases de la sociedad venezolana”, destalló Gil.

Por su parte quien es la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, precisó que la ‘revolución bolivariana’ “sigue vigente gracias a la resistencia del pueblo y al liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quienes continúan su legado convirtiéndose en símbolo de esperanza para los pueblos que desean su autodeterminación”.

$!El presidente de Venezuela, Hugo Chávez conversa con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, en Montevideo, el 18 de diciembre de 2007.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez conversa con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, en Montevideo, el 18 de diciembre de 2007. AP/Matilde Campodonico

Rodríguez asumió el mando como la presidenta encargada después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Desde entonces, decidió dar una vuelta de timón, con la reforma de una norma petrolera con la abre espacios a la inversión extranjera, así como la excarcelación de cientos de presos políticos y el anuncio de una ley de amnistía que abarca desde 1999, además de sus acercamientos con Estados Unidos, cuya embajadora Laura Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, que estuvo cerrada desde tras la ruptura de relaciones en 2019.

PRISIÓN

Maduro y su esposa están detenidos en Nueva York, en donde se declararon no culpables de los delitos de narcotráfico y corrupción que les fue imputado por la Justicia estadounidense y aguardan una vista judicial que se llevará acabo el próximo 17 de marzo.

El líder chavista se enfrenta a cuatro cargos; tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

$!La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. AP/Ariana Cubillos

Por su parte, Flores está acusada de otros cuatro cargos vinculados con los de su marido; dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Chavismo
política
Aniversarios

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Hugo Chávez
Nicolás Maduro

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado
Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros.

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB

No pasarás

No pasarás
Favoritos. Natalia Lafourcade reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español.

México brilla en los Grammy 2026: Natalia Lafourcade y Carín León encabezan la lista de ganadores
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Anticipan que su discusión en el Pleno del Senado de la República podría darse en breve.

Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’
Sergio Canales es ya un símbolo en los Rayados del Monterrey y por eso muchos consideran que tiene bien ganado su jugoso sueldo.

Danza de los millones: Sergio Canales es el que más dinero gana en la Liga MX