Celebra chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EU

CARACAS- El día de hoy el Chavismo festeja 27 años en el poder de Venezuela con su actual líder, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, después de que las fuerzas de este país lograron capturarlo, junto con su esposa la diputada Cilia Flores, tras una serie de ataques en suelo venezolano.

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, quien fue un ex teniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente iniciando lo que denominó la “revolución bolivariana”, este proyecto político lo heredó Maduro tras su fallecimiento en 2013, no obstante el derrocado mandatario de Venezuela en el último septenio revirtió políticas implementadas por su predecesor.

En redes sociales, tanto autoridades como instituciones del Estado publicaron mensajes en los que conmemoraron y evocaron el arribo de Chávez a la Presidencia, que, en opinión del canciller, Yván Gil, “cambió para siempre” la historia del país.

“La soberanía, el poder popular, la justicia, la dignidad y el antiimperialismo se convirtieron en las nuevas bases de la sociedad venezolana”, destalló Gil.

Por su parte quien es la actual ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, precisó que la ‘revolución bolivariana’ “sigue vigente gracias a la resistencia del pueblo y al liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quienes continúan su legado convirtiéndose en símbolo de esperanza para los pueblos que desean su autodeterminación”.