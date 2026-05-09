Protestan contra el fracking en Nuevo León

La movilización fue encabezada por el frente “Noreste Sin Fracking”, integrado por más de 90 organizaciones de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que acusan al Gobierno federal y a autoridades estatales de impulsar un modelo energético que privilegia a la industria sobre el medio ambiente.

Con consignas contra el fracking y llamados a proteger el agua en el noreste del País, alrededor de 200 personas se manifestaron este sábado frente al Palacio de Gobierno para rechazar la posible reactivación de esta práctica en la región.

Durante la protesta, los colectivos realizaron una rueda de prensa, interpretaron un corrido contra el fracking y advirtieron que continuarán las movilizaciones rumbo al Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio.

Andrea Villarreal, integrante del colectivo Un Río En El Río, señaló en entrevista, que el frente se conformó ante la posibilidad de que se impulse nuevamente el fracking en la región noreste del País.

“Samuel García ha manifestado ante medios de comunicación que en Nuevo León hay mucho gas, que están aquí dispuestos a hacer la exploración de esos yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que es una forma muy elegante de decir, hay que hacer fracking”, afirmó.

Los activistas aseguraron que la fractura hidráulica agravaría la crisis hídrica que enfrenta el noreste del País, debido a la cantidad de agua requerida para cada pozo.

“Cada pozo de fracking utiliza entre 8 a 80 millones de litros de agua. Eso son 32 albercas olímpicas llenas y ya es sumamente claro incluso aquí dentro del área metropolitana que nuestro Estado particularmente no tiene esa agua para dar”, sostuvo Villarreal.

En el pronunciamiento entregado durante la protesta, las organizaciones rechazaron la posibilidad de un “fracking sustentable” y señalaron que la técnica provoca contaminación del agua y del suelo, además de riesgos a la salud pública.

También acusaron que la extracción de gas busca sostener el crecimiento industrial de la región, mientras las afectaciones ambientales recaerían sobre las comunidades.

“No solamente la industria se está llevando toda el agua, sino que también quieren hacer fracking para que esa industria tenga más gas y pueda hacer más cosas”, expresó Villarreal.

Entre las organizaciones participantes se encuentran colectivos ambientales, agrupaciones ciudadanas, asociaciones civiles y movimientos sociales de los tres estados, además de organismos como Greenpeace México, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y colectivos locales enfocados en la defensa del agua y el territorio.