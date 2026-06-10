Proyectan 64 mil mdp en inversión para proyectos eólicos de la CFE

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México
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    Proyectan 64 mil mdp en inversión para proyectos eólicos de la CFE
    De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, estas obras forman parte de la estrategia nacional para incorporar 4 mil 317 MW de energía eólica y 2 mil MW de almacenamiento hacia el año 2030. ARCHIVO

Giro verde en CFE: Adjudican 6 parques eólicos en el Noreste del País; aportarán el 27% de la nueva energía licitada bajo esquemas de desarrollo mixto

Casi una cuarta parte de la capacidad de generación que adjudicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de esquemas de desarrollo mixto corresponde a proyectos eólicos.

Son seis proyectos eólicos por una capacidad conjunta de mil 779 megawatts (MW), los cuales representan el 26.9 por ciento de los 6 mil 600 MW que se adjudicaron el fin de semana, según arrojan datos de la CFE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adjudica-sener-a-la-inversion-privada-38-centrales-electricas-advierten-por-altas-garantias-CC21233717

Los proyectos están contemplados principalmente en la región Noreste, donde los requerimientos suman 2 mil 190 MW, de acuerdo con la Convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto CFE que presentó la Secretaría de Energía en febrero pasado. Aunque también se contemplaban proyectos eólicos en las regiones Baja California, Occidental y Oriental, las propuestas que se presentaron fueron principalmente fotovoltaicas, exponen las cifras de la Comisión.

Estos proyectos apoyarán, en caso de concretarse, el objetivo de la CFE de agregar 4 mil 317 MW de generación eólica entre 2026 y 2030, más otros 2 mil MW en almacenamiento, señala el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese). Se calcula que para desarrollar esta capacidad eólica se requerirá una inversión superior a los 64 mil millones de pesos.

Actualmente, la CFE tiene dos centrales eólicas propias y otras seis bajo esquemas de producción externa, que en conjunto concentran una capacidad instalada de 698 MW. Los proyectos de centrales eólicas se ubican en Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila , entre otros estados.

https://vanguardia.com.mx/informacion/recibo-de-luz-muy-caro-asi-puedes-reportarlo-ante-la-cfe-y-evitar-cortes-mientras-revisan-tu-caso-MH21042842

Además, los nuevos desarrollos se están concibiendo como proyectos híbridos que combinan generación renovable y almacenamiento para reducir los efectos de la intermitencia. La estrategia también contempla complementar la generación eólica con tecnologías de respuesta rápida y aerogeneradores de nueva tecnología que permiten su interacción con la red eléctrica.

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