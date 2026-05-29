Recibo de luz muy caro: así puedes reportarlo ante la CFE y evitar cortes mientras revisan tu caso

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    Recibo de luz muy caro: así puedes reportarlo ante la CFE y evitar cortes mientras revisan tu caso
    La CFE permite reportar recibos con cobros excesivos por teléfono, internet o en oficinas; el trámite es gratuito y puede derivar en ajustes. VANGUARDIA

Usuarios de la CFE pueden presentar una inconformidad por cobro excesivo y evitar el corte de luz mientras se revisa el recibo.

Miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrentan cada año incrementos inesperados en sus recibos de energía eléctrica. Sin embargo, cuando una persona considera que el monto facturado es incorrecto o excesivo, existe la posibilidad de presentar una inconformidad formal para solicitar la revisión del cobro.

La CFE cuenta con diversos mecanismos para que los usuarios reporten posibles errores en la facturación, consumos inusuales o cobros que consideren indebidos. Además, si la queja se presenta dentro de los plazos establecidos, el usuario puede evitar la suspensión del servicio mientras se realiza la revisión correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/recibo-de-luz-por-las-nubes-10-formas-de-ahorrar-energia-electrica-en-temporada-de-calor-EH21042170

¿CÓMO PRESENTAR UNA INCONFORMIDAD POR COBRO EXCESIVO ANTE LA CFE?

Los usuarios pueden iniciar el trámite a través de distintos canales autorizados por la CFE.

Una de las opciones es acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes con una identificación oficial vigente y el recibo de luz correspondiente.

También es posible realizar el reporte llamando al número 071, que opera las 24 horas del día durante todo el año.

Otra alternativa es iniciar el procedimiento en línea mediante la Ventanilla Única de Energía:

Solicitud de inconformidad por cobro de energía eléctrica

Las autoridades recomiendan presentar la inconformidad dentro de los dos meses posteriores a la emisión del recibo que se considera incorrecto.

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE PRESENTAR LA QUEJA?

La CFE señala que, una vez recibida la solicitud, analizará la información proporcionada para determinar si existe alguna inconsistencia en el cobro.

Si la inconformidad resulta procedente, la empresa corregirá el recibo y notificará el resultado mediante el correo electrónico o los teléfonos proporcionados por el usuario.

En caso de que la revisión determine que el cobro es correcto, la persona deberá realizar el pago correspondiente a través de los medios autorizados.

TRÁMITE DE LA CFE NO TIENE COSTO

La Comisión Federal de Electricidad informa que la presentación de una inconformidad por cobro excesivo es completamente gratuita.

Los pagos de recibos pueden realizarse en cajeros ubicados en Centros de Atención a Clientes, tiendas de autoservicio y bancos autorizados.

También puedes solicitar una aclaración del recibo en línea

Además del procedimiento de inconformidad, la CFE dispone de un sistema digital para solicitar aclaraciones relacionadas con la facturación.

La plataforma se encuentra disponible en www.app.cfe.mx/aplicaciones/CCFE/SolicitudesCFE/Solicitudes/AclaracionDeReciboGmx

Para iniciar el trámite, el usuario deberá proporcionar su número de servicio, correo electrónico y una descripción de la situación que desea reportar.

¿DÓNDE RESOLVER DUDAS?

La CFE pone a disposición de los usuarios el número telefónico 071 para resolver dudas, dar seguimiento a solicitudes e iniciar trámites relacionados con el servicio eléctrico.

Asimismo, los usuarios pueden consultar información adicional en el sitio oficial de la empresa: www.cfe.com.mx

También mantiene canales de atención digital a través de su portal de internet y redes sociales oficiales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/buscas-internet-barato-asi-puedes-contratar-internet-cfe-desde-35-pesos-ID20544815

¿CÓMO DESCARGAR TU RECIBO DE LUZ DE LA CFE?

Para consultar o descargar el recibo de luz en formato PDF, la CFE ofrece un buscador en línea donde los usuarios pueden acceder a sus documentos proporcionando datos como nombre, número de servicio, teléfono y correo electrónico.

La consulta puede realizarse en: Buscador de recibos CFE (www.app.cfe.mx/Aplicaciones/Otros/Buscador)

Además, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil CFE Contigo o registrarse en el sistema “Mi Espacio” para consultar su historial de consumo y facturación.

Una vez presentada una inconformidad o aclaración, el usuario puede dar seguimiento a su caso a través del 071 o mediante los canales digitales de atención de la CFE, donde también podrá conocer el resultado de la revisión y las acciones que, en su caso, determine la empresa.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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