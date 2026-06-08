Adjudica Sener a la inversión privada 38 centrales eléctricas; advierten por altas garantías

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México
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    Adjudica Sener a la inversión privada 38 centrales eléctricas; advierten por altas garantías
    Empresas enfrentan un plazo crítico para asegurar financiamiento bancario antes de iniciar la firma de contratos finales el 19 de junio. ARCHIVO

Sener adjudica 38 centrales eléctricas limpias a la IP con CFE, pero expertos advierten que la mitad se caerá por las costosas garantías exigidas

La Secretaría de Energía (Sener) adjudicó 38 proyectos presentados por la iniciativa privada para construir centrales eléctricas limpias en asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En conjunto, los 38 proyectos suman una capacidad instalada de 6 mil 600 MW (megavatios), sin contar el almacenamiento, que sería de alrededor de 2 mil MW. Sin embargo, analistas consideraron que varias empresas no firmarían el contrato de desarrollo mixto con la CFE debido a las elevadas garantías que se exigen.

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En la región Peninsular (Quintana Roo, Yucatán y Campeche) se presentaron proyectos por 969 MW, cuando los requerimientos de la convocatoria son de 470 MW; en la Noreste, las propuestas sumaron 3 mil 25 MW, casi 400 MW más de lo que se necesita. Esto mismo se repitió en Baja California (Norte y Sur), donde los requerimientos fueron de 360 MW y las propuestas sumaron 541 MW.

Además, se adjudicaron tres contratos a Atlas Renewable Energy para construir la central eléctrica Concepción Mendizábal, con una capacidad instalada de 860 MW, según arrojan datos de la CFE.

Las empresas que sigan el proceso, como Hermione Energy, Cúbico Sustentable Investments, Fister, Eléctrica Ástaco, entre otras, deben presentar el 16 de junio la garantía de seriedad y, a partir del 19 de junio, iniciará la firma de contratos.

Carlos Flores, experto en energía, consideró que alrededor del 50 por ciento de las empresas podría bajarse del proceso debido a que carecen de la capacidad económica para otorgar las garantías solicitadas.

Arturo Carranza, especialista del sector, coincidió en que algunas firmas podrían retirarse porque aún no hay acuerdos en temas como el de las garantías.

“La respuesta fue muy buena, sobre todo en regiones como la Peninsular y la Noreste. Ahora, lo que sigue es que las empresas presenten las garantías de seriedad, es decir, las cartas de financiamiento emitidas por un banco o una entidad financiera, que es la parte más complicada”, dijo Carranza.

“Una vez que se entreguen las garantías, se firmarán los contratos a partir del 19 de junio; ni siquiera dan fecha por contrato. Esto nos dice que aún van a negociar algunas cláusulas de los contratos, como pueden ser los plazos o las tarifas, pero no las garantías”, comentó el experto.

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Flores recordó que muchos de los participantes fueron desarrolladores; es decir, deben buscar financiamiento con una empresa más grande con capacidad económica y experiencia para construir y operar las centrales, o decidir si corren el riesgo de poner las garantías por sí mismos.

Flores dijo que es un riesgo enorme porque son garantías de montos de millones de dólares y las empresas tienen poco tiempo para decidir si asumen el riesgo solas o llegan a un acuerdo con otra compañía que tenga la capacidad.

“En ese camino se van a caer algunos contratos, que podría ser hasta la mitad”, aseguró.

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