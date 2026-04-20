PT y PVEM ven congelada relación con Morena

/ 20 abril 2026
    PT y PVEM ven congelada relación con Morena
    El también diputado local destacó que jamás van a estar cerrados a las alianzas. ESPECIAL

Confían en que este distanciamiento con la jefa de Gobierno y con la dirigencia de Morena no sea por su apoyo público que brindó en 2024 a Omar García Harfuch para convertirse en candidato a la Jefatura de Gobierno

El secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, aseguró que no han sentido el “apapacho”, ni del Gobierno capitalino ni de la dirigencia estatal de Morena, para ver si van a construir juntos o no, por lo que actualmente no tienen ninguna relación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el pevemista sostuvo que han buscado al dirigente de Morena en la Ciudad, Héctor Díaz Polanco, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde hace bastantes meses, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/scjn-otorgo-licencias-de-lujo-con-goce-de-sueldo-antes-de-la-reforma-judicial-JA20137853

“Yo no he tenido ningún acercamiento, ninguna invitación, hemos buscado a Díaz Polanco hace mucho; entonces, es difícil pretender llevar una alianza sin haber tenido contacto con quienes conformamos la posible alianza. Lo único que digo es que tenemos una extraordinaria relación con Xóchitl Bravo, extraordinaria; tenemos una relación como institucional con Gobierno; con la jefa de Gobierno, ni el coordinador Manuel Talayero ni un servidor como dirigente hemos tenido una reunión con ella en un año y medio, ni una reunión. Hemos tenido pláticas con César Cravioto para temas legislativos, pero como partido no hemos tenido ninguna”, precisó.

Y añadió: “Todas las iniciativas que ha presentado la jefa de Gobierno, el Partido Verde las ha apoyado y las seguiremos apoyando si creemos que lo que presenta es bueno para la ciudadanía, no somos mercenarios de la política. Lo que sí es que, a nivel institucional, pues no ha habido comunicación, no ha habido un levantamiento de mano, no ha habido ese apapacho para ver si queremos construir o no, porque a lo mejor se hace la mesa y después de la mesa se decide no ir en alianza”.

Sesma confió en que este distanciamiento con la jefa de Gobierno y con la dirigencia de Morena no sea por su apoyo público que brindó en 2024 a Omar García Harfuch para convertirse en candidato a la Jefatura de Gobierno.

Dijo que el Gobierno capitalino debe hacer una introspección, pues la Ciudad es complicada “y no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

El también diputado local destacó que jamás van a estar cerrados a las alianzas; “sin embargo, no vamos a estar esperando ese llamado, tenemos que hacer lo propio, nuestra individualidad, nuestra autonomía como institución nos obliga a no ver hipótesis de acciones futuras inciertas. Hoy tenemos el presente y nos mandata a construir un partido que vaya solo”.

El Universal

