Cumbre de Barcelona: León Krauze señala la ‘hipocresía’ de Sheinbaum al defender la democracia

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/ 20 abril 2026
    Cumbre de Barcelona: León Krauze señala la ‘hipocresía’ de Sheinbaum al defender la democracia
    León Krauze refiere en su columna que la Presidenta no puede hablar de democracia mientras en los hechos se camina hacia una “autocracia electoral”. CUARTOSCURO

En su columna, el periodista expone la contradicción discursiva de la Presidenta frente a la realidad que padece México desde el gobierno de López Obrador, cuando empezó a facturarse el entramado democrático

CDMX.- La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre democrática de Barcelona es calificada por el periodista León Krauze como un ejercicio de hipocresía política.

“O se es autocrítico de manera implacable, o se es hipócrita. En Barcelona, ganó lo segundo”, critica en su columna “Epicentro”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sheinbaum-en-barcelona-gano-la-hipocresia-KA20130695

Refiere que, mientras en España la mandataria exaltó los valores democráticos, México avanza hacia una “autocracia electoral” mediante la erosión sistemática del Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“La cumbre, que aspiraba a ser una defensa de los valores democráticos (desde la izquierda), terminó exhibiendo un compromiso selectivo con ellos. No hubo un ejercicio serio de autocrítica”, refiere sobre la IV Cumbre en Defensa de la Democracia convocada por el presidente español Pedro Sánchez.

$!La IV Cumbre en Defensa de la Democracia reunió en España a una quincena de jefes de Estado y líderes políticos de la izquierda socialdemócrata provenientes de América Latina, Europa y África, entre ellos el anfitrión Pedro Sánchez; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica; Gabriel Boric, expresidente de Chile; Claudia Sheinbaum, de México, entre otros.
La IV Cumbre en Defensa de la Democracia reunió en España a una quincena de jefes de Estado y líderes políticos de la izquierda socialdemócrata provenientes de América Latina, Europa y África, entre ellos el anfitrión Pedro Sánchez; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica; Gabriel Boric, expresidente de Chile; Claudia Sheinbaum, de México, entre otros. PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

Sheinbaum viajó este viernes a España para asistir el sábado 18 a la cumbre celebrada en Barcelona. Durante su participación, la mandataria delineó una visión de democracia centrada en la justicia social, la soberanía de los pueblos y la cooperación internacional.

La presidenta mantuvo una postura de defensa de la soberanía y rechazo a la injerencia externa, enfocándose principalmente en la situación de Cuba, e incluso propuso una declaración contra cualquier intento de intervención militar en la isla.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, expuso Sheinbaum.

SHEINBAUM: DISCURSO VS. RETROCESO DEMOCRÁTICO

Durante su intervención, Sheinbaum se presentó como la heredera de la tradición democrática de México: “Vengo en nombre de un pueblo trabajador, creativo y resiliente”, evocando a figuras históricas y culturales. Sin embargo, para el columnista, este tono choca con la realidad política del país.

Krazue señala que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las instituciones democráticas, presumidas por Sheinbaum, han sido debilitadas y los contrapesos socavados, haciendo referencia a la reciente reforma judicial que ha consolidado una Suprema Corte alineada con los intereses del Ejecutivo.

“Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el entramado democrático que Sheinbaum celebraba ha sido erosionado de manera sistemática. La independencia judicial se ha debilitado, los contrapesos han sido socavados y las instituciones autónomas han perdido fuerza”, detalla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sin-consenso-se-pondria-en-duda-la-legitimidad-dania-ravel-EB20121243

LEÓN KRAZE: CAMINA MÉXICO HACIA LA ‘AUTOCRACIA ELECTORAL’

Para León Krauze, el peligro radica en que el poder actual ha aprendido a utilizar los mecanismos democráticos para desmantelarlos desde adentro. Bajo esta premisa, define el sistema actual como una “autocracia electoral”, donde el INE, anteriormente pilar de credibilidad, enfrenta presiones en busca de la concentración de poder.

“Las reformas impulsadas y los nombramientos en puerta apuntan en la misma dirección: debilitar los equilibrios y concentrar el poder”, advierte al criticar la postura discursiva de Sheinbaum en la cumbre.

“La democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”, dijo la Presidenta como parte de su mensaje que duró aproximadamente 10 minutos.

Sin embargo, Krauze advierte que “no se puede elogiar la democracia mientras se omiten, o incluso se encabezan, procesos que la erosionan. No se puede reclamar autoridad moral sin asumir responsabilidad política. No se puede hablar de libertades mientras se tolera su debilitamiento en casa”.

EL SILENCIO ANTE VENEZUELA Y CUBA

Krauze lamenta también que en el foro de Barcelona no se haya hablado sobre la deriva autoritaria en Venezuela ni se haya hecho un señalamiento al régimen cubano. Al respecto, critica que Sheinbaum hable de autodeterminación de los pueblos, pero ignore deliberadamente la falta de libertades políticas en la isla.

“No hubo una reflexión sustantiva sobre la deriva autoritaria en Venezuela, ni un señalamiento claro del régimen cubano. Sheinbaum habló de autodeterminación sin mencionar la ausencia de libertades políticas en la isla”, dice en su artículo.

Para Krauze, resulta imposible elogiar la democracia de forma genuina cuando, paralelamente, se encabezan proyectos políticos que debilitan sus pilares fundamentales en casa.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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