Publican reforma que reduce edad para ser gobernador en Nuevo León

El gobernador Samuel García publicó hoy las reformas a la Constitución local aprobadas la semana pasada por el Congreso con las que la edad mínima para ser titular del Ejecutivo estatal será de 28 años.

MONTERREY, NL.-La reducción de edad para ser gobernador , ya es un hecho y aplicará para los comicios del 2027.

En la edición de hoy del Periódico Oficial del Estado (POE) se publica el Decreto 229 que contiene las reformas a los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución local con las que la edad para ser Gobernador baja de 30 a 28 años y para ser Alcalde, regidor y Diputado local pasa de 21 a 18 años.

REFORMAS ENTRAN EN VIGOR EL 7 DE JULIO

En los transitorios se establece que esas reformas entran en vigor mañana -al día siguiente de su publicación en el POE- por lo que estarán vigentes justo un día antes del plazo de 90 días antes del inicio del año electoral 2026-2027, que será el 6 de octubre, y podrán aplicarse para la postulación de candidatos rumbo a los comicios del 2027.