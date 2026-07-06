Publican reforma que reduce edad para ser gobernador en Nuevo León
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Samuel García publicó hoy las reformas a la Constitución local aprobadas la semana pasada por el Congreso del estado
MONTERREY, NL.-La reducción de edad para ser gobernador, ya es un hecho y aplicará para los comicios del 2027.
El gobernador Samuel García publicó hoy las reformas a la Constitución local aprobadas la semana pasada por el Congreso con las que la edad mínima para ser titular del Ejecutivo estatal será de 28 años.
En la edición de hoy del Periódico Oficial del Estado (POE) se publica el Decreto 229 que contiene las reformas a los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución local con las que la edad para ser Gobernador baja de 30 a 28 años y para ser Alcalde, regidor y Diputado local pasa de 21 a 18 años.
REFORMAS ENTRAN EN VIGOR EL 7 DE JULIO
En los transitorios se establece que esas reformas entran en vigor mañana -al día siguiente de su publicación en el POE- por lo que estarán vigentes justo un día antes del plazo de 90 días antes del inicio del año electoral 2026-2027, que será el 6 de octubre, y podrán aplicarse para la postulación de candidatos rumbo a los comicios del 2027.
En el caso de la gubernatura, Jesús Elizondo, Diputado local con licencia y quien fue registrado por el PT para buscar la candidatura a la gubernatura por la 4T, ya no tendría impedimento para participar en ese proceso interno ni para, en un momento dado, ser postulado al cargo.