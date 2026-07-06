Publican reforma que reduce edad para ser gobernador en Nuevo León

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    Publican reforma que reduce edad para ser gobernador en Nuevo León
    La reducción de edad para ser gobernador, ya es un hecho y aplicará para los comicios del 2027. Presidencia

Samuel García publicó hoy las reformas a la Constitución local aprobadas la semana pasada por el Congreso del estado

MONTERREY, NL.-La reducción de edad para ser gobernador, ya es un hecho y aplicará para los comicios del 2027.

El gobernador Samuel García publicó hoy las reformas a la Constitución local aprobadas la semana pasada por el Congreso con las que la edad mínima para ser titular del Ejecutivo estatal será de 28 años.

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En la edición de hoy del Periódico Oficial del Estado (POE) se publica el Decreto 229 que contiene las reformas a los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución local con las que la edad para ser Gobernador baja de 30 a 28 años y para ser Alcalde, regidor y Diputado local pasa de 21 a 18 años.

REFORMAS ENTRAN EN VIGOR EL 7 DE JULIO

En los transitorios se establece que esas reformas entran en vigor mañana -al día siguiente de su publicación en el POE- por lo que estarán vigentes justo un día antes del plazo de 90 días antes del inicio del año electoral 2026-2027, que será el 6 de octubre, y podrán aplicarse para la postulación de candidatos rumbo a los comicios del 2027.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/impugna-que-siga-la-democracia-negativa-a-registro-GO21944727

En el caso de la gubernatura, Jesús Elizondo, Diputado local con licencia y quien fue registrado por el PT para buscar la candidatura a la gubernatura por la 4T, ya no tendría impedimento para participar en ese proceso interno ni para, en un momento dado, ser postulado al cargo.

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