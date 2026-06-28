Exige PRI a Samuel García renunciar ante crisis que enfrenta Nuevo León

MONTERREY, NL.- La dirigencia estatal del PRI exigió la renuncia del gobernador Samuel García y de su gabinete alegando que el Estado enfrenta una crisis de agua, drenaje, movilidad, transporte e inseguridad originada porque perdieron el rumbo y han no han podido resolver los problemas que afectan a la comunidad. José Luis Garza Ochoa, líder estatal tricolor, cuestionó a la administración estatal emecista por privilegiar la promoción y los eventos mediáticos, en lugar de atender las crisis que son responsabilidad estatal.

“Samuel García no puede seguir gobernando en ‘modo party’ mientras Nuevo León enfrenta problemas que requieren un gobierno de tiempo completo. Los ciudadanos necesitan soluciones, no un Gobernador más preocupado por la imagen que por dar resultados”, cuestionó Garza Ochoa.

GARCÍA ENFRENTA JUICIO POLÍTICO Incluso, el líder tricolor señaló que adicional a las crisis que tiene el estado, el mandatario enfrenta un proceso de juicio político derivado de señalamientos por presunta triangulación y desvío de recursos públicos que están siendo investigados, por lo que demandó a García hacer a un lado. “Cuando un gobierno acumula crisis en prácticamente todos los rubros y, además, enfrenta señalamientos tan graves sobre el manejo del dinero de los nuevoleoneses, lo responsable es hacerse a un lado. Nuevo León necesita recuperar la confianza en sus instituciones y eso sólo será posible con autoridades que privilegien el servicio público sobre los intereses personales”, demandó.

Sostuvo que Nuevo León merece un gobierno que garantice servicios de calidad y no una administración distraída en la confrontación política y la promoción permanente. “Hoy los nuevoleoneses merecen un gobierno que resuelva”, recalcó, “Samuel García y su gabinete deben asumir la responsabilidad por los nulos resultados de su Administración y presentar su renuncia. Nuevo León ya no puede esperar más”.

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