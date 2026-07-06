Impugna Que siga la Democracia negativa a registro

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    Impugna Que siga la Democracia negativa a registro
    Acompañado por un puñado de seguidores, Garza Ancira auguró que la agrupación obtendrá el registro como partido político. Cuartoscuro

El responsable de la agrupación, Édgar Garza Ancira, desestimó el informe que entregó la UIF al INE

CDMX.- La agrupación Que Siga la Democracia impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del INE de negarle su registro como partido político.

Después de entregar el juicio de impugnación, el responsable de la agrupación, Édgar Garza Ancira, desestimó el informe que sobre un supuesto lavado de dinero que habría entregado la Unidad de Inteligencia Financiera al INE en el que estaría él involucrado.

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“En comisiones del INE se nos había otorgado el registro pero luego sucedieron ciertas cuestiones que nos quitaron el registro. Venimos a poner una impugnación porque todo lo que hizo Que siga la Democracia fue cumplir con todos los requisitos que nos pidieron para ser partido político”, sostuvo.

Acompañado por un puñado de seguidores, Garza Ancira auguró que la agrupación obtendrá el registro como partido político.

“Que siga la Democracia será sin duda un nuevo tercer partido político que estará en los comicios del 27”, aseguró.

EL INFORME DE LA UIF

El dirigente recordó que, en el seno de las comisiones, le dijeron a la agrupación que había cierta información delicada respecto a la UIF con las agrupaciones.

“Y ya cuando llegó al Consejo General los mismos consejeros nos dijeron que el reporte de la UIF no era relevante y no implicaba la cancelación a ninguno de los partidos”, afirmó.

Luego comenzaron a hablar de 92 afiliados -- de 352 mil-- que por eso no nos iban a dar el registro”.

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Entonces, ese reporte de la UIF ¿ya no pesó?, se le preguntó.

“No, los mismos consejeros dijeron que era un elemento importante como para quitarnos el registro y de ahí fue que salió que 92 afiliados con irregularidades nos podían quitar el registro”, respondió.

“Esperemos que no haya mano negra para que todos los mexicanos se den cuenta que con esta impugnación podremos acreditar que se desvirtúa lo que presentó el INE”.

“¿Usted está involucrado en ese asunto de la UIF?”, se le planteó.

“No ni nadie de la agrupación”, aseguró.

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“¿Este asunto de la UIF es un ardid?”, se le insistió.

“Creo que el INE está facultado para pedirle a cualquier autoridad información, pero estamos tranquilos. Yo solamente soy una persona que está administrando los esfuerzos de esas 302 mil personas válidas”, afirmó.

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