Sale Congreso de Nuevo León de vacaciones durante un mes

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México
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    Sale Congreso de Nuevo León de vacaciones durante un mes
    Los legisladores estarán de vacaciones aprovechando el receso legislativo, pues el periodo ordinario de sesiones del Pleno inicia el 1 de septiembre. Cuartoscuro

La Diputación Permanente fue convocada a reanudar trabajos hasta el 5 de agosto

MONTERREY, NL.- Los Legisladores locales entraron en “modo vacaciones” y, aunque podrán sesionar en comisiones, la Diputación Permanente fue convocada a reanudar trabajos hasta el 5 de agosto.

Con ello, durante el mes de julio, los legisladores estarían de vacaciones aprovechando el receso legislativo en el que están, pues el periodo ordinario de sesiones del Pleno inicia el 1 de septiembre.

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“El acuerdo que hubo con coordinadores era en el sentido de que en el mes de julio, como se ha hecho en muchos años anteriores, habría un receso en los trabajos de la Diputación Permanente, para regresar el 5 de agosto, que es miércoles, las sesiones de la Diputación Permanente”, dijo Itzel Castillo, Diputada local del PAN y presidenta del Congreso.

“La Permanente estará sesionando ese día y durante ese mes, para luego, el 1 de septiembre, ya el Pleno inicie el periodo ordinario.

COMISIONES NO TIENEN RECESO

“(Durante el receso de la Permanente), las comisiones pueden seguir sesionando, el Reglamento es muy claro y el trabajo legislativo continúa, las comisiones no tienen un receso, cada presidente, en coordinación con los integrantes de su Comisión, pueden sesionar y tengo entendido que varios lo estarán haciendo”.

Castillo agregó que la Permanente se mantendrá al pendiente y, en caso de requerirse que sesione para que convoque al Pleno a un extraordinario por algún asunto urgente, lo hará.

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“Si se diera un caso de extrema urgencia y hubiera un acuerdo de coordinadores”, añadió, “podríamos sesionar para convocar (al Pleno) a un extraordinario, porque el que estemos en un receso en junio, no impide que podamos reunirnos para ello ni tampoco que haya trabajo de comisiones”.

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