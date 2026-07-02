PVEM Hidalgo separa a Fátima “N” tras detención por presuntas detonaciones con arma de fuego en Tetepango

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    PVEM Hidalgo separa a Fátima “N” tras detención por presuntas detonaciones con arma de fuego en Tetepango
    Fátima “N” fue separada temporalmente de sus funciones en el PVEM Hidalgo mientras autoridades federales investigan su presunta participación en disparos en Tetepango. Redes sociales

El PVEM Hidalgo separó temporalmente a Fátima “N” de su cargo tras ser detenida por su presunta participación en disparos durante una feria en Tetepango

La dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo informó la separación temporal de Fátima “N” de su cargo como secretaria de Vinculación Ciudadana, luego de que fuera detenida por autoridades federales tras su presunta participación en detonaciones con arma de fuego durante la feria semanal ganadera realizada en el municipio de Tetepango.

La determinación fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que el instituto político señaló que la medida busca preservar la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones y definen la situación jurídica de la exfuncionaria partidista.

En el posicionamiento, el PVEM Hidalgo indicó que la separación tendrá carácter temporal y permanecerá vigente durante el desarrollo del proceso legal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-a-alcaldesa-en-guerrero-pvem-exige-investigacion-FC21769491

“Con el propósito de salvaguardar la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía, se ha determinado separarla temporalmente de las funciones que desempeña dentro de este Instituto político, en tanto las autoridades competentes esclarecen su situación jurídica”, señala el comunicado.

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PVEM REITERA RESPETO AL DEBIDO PROCESO

El instituto político manifestó su respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a la actuación de las autoridades responsables de la investigación.

Asimismo, precisó que los hechos por los que Fátima “N” es investigada corresponden, de acuerdo con su posicionamiento, al ámbito personal de la involucrada y no representan los principios ni la actuación institucional del partido.

“El PVEM Hidalgo reitera su absoluto respeto al Estado de Derecho, al debido proceso y a la actuación de las autoridades competentes. Asimismo, precisa que los hechos señalados corresponden al ámbito personal de la involucrada y no representan los principios, valores ni la forma de actuar de nuestro Instituto político”, expuso.

El partido agregó que continuará privilegiando la legalidad, la responsabilidad, la transparencia y la congruencia como parte de su actuación política.

“En el Partido Verde, creemos que la confianza de la ciudadanía se construye con legalidad, responsabilidad, transparencia y congruencia. Por ello, seguiremos actuando con firmeza y responsabilidad institucional, privilegiando siempre el interés del partido y el compromiso que hemos asumido con las y los hidalguenses”, indicó.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Estatal aseguró que mantendrá sus actividades políticas y de organización en la entidad.

“El Comité Ejecutivo Estatal continuará trabajando con cercanía, unidad y responsabilidad para fortalecer un proyecto político que diariamente construyen miles de militantes y simpatizantes en todo el estado”, concluyó el documento.

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¿CÓMO OCURRIÓ LA DETENCIÓN DE FÁTIMA “N”?

De acuerdo con la información difundida por el propio Partido Verde Ecologista de México, la detención ocurrió durante la tarde del pasado lunes, cuando Fátima “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Tula de Allende, instancia encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Los hechos que originaron la intervención de las autoridades se registraron durante la tradicional feria semanal ganadera del municipio de Tetepango.

Según las versiones preliminares dadas a conocer, la exfuncionaria partidista presuntamente realizó detonaciones con un arma de fuego mientras se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado de manera oficial el número de disparos realizados ni si como consecuencia de estos hechos alguna persona resultó lesionada.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL MANTIENE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN

Información preliminar señala que al momento de su aseguramiento Fátima “N” se encontraba acompañada por su pareja sentimental.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer si dicha persona también fue presentada ante las autoridades o si existe algún otro individuo relacionado con los hechos que son materia de investigación.

La carpeta de investigación permanece a cargo del Ministerio Público Federal con sede en Tula de Allende, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para determinar las posibles responsabilidades legales y definir la situación jurídica de la excandidata del Partido Verde.

CASO GENERA REPERCUSIONES POLÍTICAS EN HIDALGO

La detención ha generado atención en el ámbito político estatal debido a que Fátima “N” forma parte de la estructura del Partido Verde Ecologista de México en Hidalgo y anteriormente contendió como candidata a diputada local por el distrito de Pachuca Poniente.

Tras conocerse los hechos, el dirigente estatal del PVEM, Octavio Magaña Soto, respaldó la decisión de separar temporalmente a la militante de sus funciones dentro del instituto político mientras continúan las investigaciones.

El dirigente reiteró que el partido actuará con responsabilidad institucional frente al caso.

“Seguiremos actuando con firmeza y responsabilidad institucional, privilegiando siempre el interés del partido y el compromiso que hemos asumido con las y los hidalguenses”, afirmó.

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AUTORIDADES DEFINIRÁN LA SITUACIÓN JURÍDICA

Hasta el momento, las autoridades federales continúan integrando la investigación derivada de los hechos ocurridos en Tetepango.

Será el Ministerio Público Federal quien determine, con base en las diligencias y elementos de prueba recabados, las responsabilidades legales que correspondan y la situación jurídica de Fátima “N”.

De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, la exfuncionaria partidista debe ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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