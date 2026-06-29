Atacan a alcaldesa en Guerrero; PVEM exige investigación

CHILPANCINGO, GRO.- La alcaldesa de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez, fue atacada a balazos anoche, cuando viajaba en una camioneta acompañada de su chofer, quien resultó herido. De acuerdo con los reportes, Manzano Martínez quien milita en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue agredida a tiros por hombres armados en la carretera Chilapa-Hueycatenango, a la altura de la comunidad El Paraíso de Tepila.

La edil se dirigía a Hueycatenango, cabecera de José Joaquín Herrera, municipio ubicado en la región centro del estado de Guerrero.

EXIGEN INVESTIGAR ATAQUE Alejandro Carabias Icaza, secretario general del PVEM en Guerrero, exigió que las autoridades investiguen la agresión armada contra la Edil y que se castigue a los responsables. “El Estado mexicano debe de otorgar las garantías para que las y los alcaldes puedan ejercer plenamente su función de forma segura”, exigió el también diputado local.

Carabias demandó que el gobierno otorgue medidas de seguridad a la alcaldesa. ALCALDESA CERCANA A SALGADO MAECDONIO Manzano Martínez ganó las elecciones apoyada por la coalición PVEM-PT-Morena. Era militante de Morena y cercana al senador Félix Salgado Macedonio.

Ayer domingo, en Igualapa, hombres armados con fusiles Ak-47 asesinaron al ex Alcalde pevemista Apolonio Álvarez Montes cuando conducía una camioneta de redilas en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de la comunidad de Llano Largo, en la región de la Costa Chica.

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