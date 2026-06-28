Inhabilitan a ex administrador de aduana de Lázaro Cárdenas por ocultar 1.5 mdp

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    Inhabilitan a ex administrador de aduana de Lázaro Cárdenas por ocultar 1.5 mdp
    Nova Palma estuvo al frente de la Aduana de Lázaro Cárdenas entre 2019 y 2020. Cuartoscuro

Jaime Nova Palma ocultó el recurso en su declaración patrimonial, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

CDMX.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una inhabilitación de un año a Jaime Nova Palma, ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ocultar 1.5 millones de pesos en su declaración patrimonial, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

En un comunicado, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro indicó que el ex funcionario público mintió en su declaración patrimonial y de intereses con la intención de ocultar ingresos distintos a su salario.

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“(Faltó) a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables”, señaló.

¿QUÉ IMPLICA LA SANCIÓN?

La sanción impuesta impide que Nova Palma desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal durante un año.

“La persona sancionada tiene derecho a impugnar, si lo hace, esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado”, advirtió la SABG.

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Nova Palma, quien estuvo al frente de la Aduana de Lázaro Cárdenas entre 2019 y 2020, fue separado del cargo cuando Buenrostro era la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, entre otras cosas, tiene a su cargo las aduanas del país.

El ex servidor público fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber otorgado en 2020 un subsidio sobre impuestos de más de 12 millones de pesos en dos pedimentos de importación de diésel.

Por ese caso, se le dictó vinculación a proceso, sin embargo, obtuvo un amparo que perdió la FGR debido a que impugnó la resolución a través de correo electrónico, una vía no establecida por la ley, y sin la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación.

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