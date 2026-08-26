Ramón Álvarez Ayala, el ‘R1 del CJNG, es acusado por traficar cocaína y metanfetamina hacia EU

Un jurado federal en Washington, Estados Unidos, acusó a Ramón Álvarez Ayala alias ‘R1’ de 44 años, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos. La misma acusación federal alcanzaría a su hermano Rafael, alias el ‘R2’, quien permanece prófugo y es buscado por autoridades de Médico y Estados Unidos.

Ramón y Rafael Álvarez Ayala son señalados por ser comandantes regionales del Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Fueron acusados oficialmente por una jurado federal de Estados Unidos por conspiración de trafico de drogas hacia Estados Unidos, además de la posesión de armas de fuego.

Ramón, el ‘R1’ por su alias, fue arrestado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco de Alto, Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social “Altiplano” en el Estado de México tras su captura, donde permanece en prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada. Su condena podría ser de una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y máximo de dos cadenas perpetuas en caso de ser declarado culpable.