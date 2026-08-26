Ramón Álvarez Ayala, el ‘R1 del CJNG, es acusado por traficar cocaína y metanfetamina hacia EU
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El mexicano, señalado como comandante regional del CJNG en Michoacán, es acusado por distribución de cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos además de cargos por posesión de armas
Un jurado federal en Washington, Estados Unidos, acusó a Ramón Álvarez Ayala alias ‘R1’ de 44 años, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos. La misma acusación federal alcanzaría a su hermano Rafael, alias el ‘R2’, quien permanece prófugo y es buscado por autoridades de Médico y Estados Unidos.
Ramón y Rafael Álvarez Ayala son señalados por ser comandantes regionales del Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Fueron acusados oficialmente por una jurado federal de Estados Unidos por conspiración de trafico de drogas hacia Estados Unidos, además de la posesión de armas de fuego.
Ramón, el ‘R1’ por su alias, fue arrestado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco de Alto, Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.
Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social “Altiplano” en el Estado de México tras su captura, donde permanece en prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada. Su condena podría ser de una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y máximo de dos cadenas perpetuas en caso de ser declarado culpable.
LO QUE SABEMOS SOBRE LA ACUSACIÒN
La acusación señala que los hermanos habrían conspirado para la fabricación y distribución de cinco kilogramos o mas de cocaína, y hasta 500 gramos o mas de metanfetamina con destino a Estados Unidos.
Contarían también con otros cargos, como el haber portado y usado armas de fuego, entre ellas una ametralladora. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce la colaboración del Gobierno de México en el comunicado de su detención.
DECLARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y LA DEA
”El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.
”Al atacar a estos comandantes regionales damos un paso mas hacía el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”, añadió.
ANTECEDENTES VINCULADOS AL “R1”
Las autoridades mexicanas lo han señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos.
También se le vincula con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez de 23 años, asesinada en mayo de 2025 en Guadalajara mientras transmitía en vivo para sus redes sociales.