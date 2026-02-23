¿Qué pasará con el cuerpo de ‘El Mencho’?... esto dice Omar García Harfuch

México
/ 23 febrero 2026
    ¿Qué pasará con el cuerpo de ‘El Mencho’?... esto dice Omar García Harfuch
    El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes será entregado a sus familiares tras su identificación oficial. VANGUARDIA/ARCHIVO

Omar García Harfuch informó qué pasará con el cuerpo de El Mencho tras su abatimiento en Jalisco. Autoridades confirmaron su identidad y el protocolo para entregar los restos a familiares

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, marcó un momento decisivo en la estrategia de seguridad en México. Este lunes, autoridades federales confirmaron que el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya fue plenamente identificado y será entregado a sus familiares conforme a los protocolos legales.

El anuncio se realizó durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió a los cuestionamientos sobre el destino de los restos tras el operativo en Jalisco.

Las declaraciones se dieron un día después de que fuerzas federales confirmaran el abatimiento del capo, considerado por autoridades como uno de los criminales más buscados a nivel internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Ubicaron a ‘El Mencho’ por su pareja sentimental, confirma la Sedena

CONFIRMAN IDENTIDAD Y DESTINO DE LOS RESTOS

Durante la conferencia matutina del 23 de febrero, García Harfuch informó que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó el proceso de identificación del cuerpo en menos de 24 horas tras el operativo.

La confirmación oficial permitió avanzar con los procedimientos legales correspondientes. A la pregunta sobre qué ocurrirá con los restos, el funcionario explicó: “Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan”. Según detalló, este protocolo aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su círculo cercano que murieron durante la operación.

El secretario también precisó que dos hombres acompañaban a “El Mencho” durante el traslado aéreo hacia la capital. Uno formaba parte de su escolta personal y otro, identificado como “El Tuli”, tenía un cargo de mando dentro de la organización criminal y falleció cerca de Autlán, de acuerdo con información militar.

EL OPERATIVO QUE TERMINÓ CON SU LIDERAZGO

El domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas especiales del Ejército mexicano abatieron a Oseguera Cervantes en la sierra de Tapalpa, en una operación coordinada con agencias de Estados Unidos. Con ello concluyeron más de tres décadas de trayectoria criminal del narcotraficante.

La acción incluyó la participación de la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la colaboración bilateral aportó información relevante para la localización del objetivo prioritario.

Durante el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del CJNG, incluido su líder, mientras que dos presuntos miembros fueron detenidos. Las autoridades también aseguraron armamento de uso exclusivo del Ejército, entre ellos lanzacohetes y equipo táctico.

VIOLENCIA Y REPERCUSIONES TRAS SU MUERTE

La noticia del abatimiento provocó reacciones inmediatas por parte del CJNG, que ejecutó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques en al menos siete estados del país. En la zona metropolitana de Guadalajara se reportaron decenas de puntos de conflicto, lo que obligó a suspender actividades y cancelar vuelos en el estado y en Puerto Vallarta.

A nivel internacional, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó tras conocer la noticia: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. Posteriormente, la embajada estadounidense emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en territorio mexicano, medida que también replicó el gobierno de Canadá.

El impacto de la operación no solo tuvo efectos inmediatos en materia de seguridad, sino también en la estructura del crimen organizado, al tratarse de uno de los líderes criminales más influyentes de los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo contra ‘El Mencho’ deja 26 muertos en Jalisco, incluida una mujer embarazada

DATOS CURIOSOS

· El CJNG logró presencia en más de 25 estados mexicanos según reportes oficiales.

· “El Mencho” fue durante años uno de los objetivos prioritarios para autoridades de México y Estados Unidos.

· La operación que terminó con su vida incluyó cooperación internacional de inteligencia.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

