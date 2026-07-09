¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)

La controversia tomó mayor dimensión cuando la presidenta Claudia Sheinbaum calificó sus expresiones como “indignantes” durante su conferencia matutina, al considerar que los comentarios representaban un discurso discriminatorio contra el pueblo mexicano.

El nombre de Eduardo Feinmann se convirtió en tendencia en México luego de que resurgiera un video en el que lanzó comentarios ofensivos contra los mexicanos durante una transmisión televisiva relacionada con el Mundial 2026 . Las declaraciones cruzaron rápidamente las fronteras argentinas, generando indignación en redes sociales y una respuesta desde el Gobierno mexicano.

Horas después de la reacción política y del rechazo que provocaron sus palabras, Feinmann reapareció frente a las cámaras para ofrecer una disculpa pública. Aunque reconoció el enojo generado, insistió en que sus declaraciones estaban relacionadas con el contexto futbolístico y no pretendían convertirse en un mensaje de odio.

UN PERIODISTA CON MÁS DE TRES DÉCADAS EN LOS MEDIOS

Nacido en Buenos Aires hace 67 años, Eduardo Feinmann es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, aunque su trayectoria profesional ha estado ligada principalmente al periodismo. Actualmente conduce el programa “Alguien tiene que decirlo” en Radio Mitre, además de encabezar un espacio informativo en el canal argentino A24.

Desde la década de 1990 ha trabajado en radio y televisión, consolidándose como una de las figuras más conocidas del periodismo político argentino. Su estilo frontal y confrontativo lo ha convertido en un personaje habitual del debate público, especialmente cuando aborda temas relacionados con seguridad, economía y política.

Su perfil editorial suele asociarse con posturas conservadoras y críticas hacia gobiernos progresistas. Esa línea de opinión le ha valido tanto seguidores como detractores y, en diversas ocasiones, lo ha colocado en el centro de polémicas nacionales e internacionales.

LAS DECLARACIONES QUE DESATARON LA CONTROVERSIA

La discusión comenzó tras el ambiente generado por el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026. Durante una transmisión, Feinmann afirmó que “detestaba” a los mexicanos y aseguró que existía una supuesta “envidia” hacia los argentinos, comentarios que fueron ampliamente difundidos en redes sociales.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma... Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da... y menos en el futbol, de verdad son de madera”.

La polémica también estuvo relacionada con otra versión difundida previamente por el periodista, quien aseguró sin presentar pruebas que integrantes del narcotráfico mexicano habían amenazado a jugadores de Ecuador antes del encuentro frente a México. Esa información fue desmentida posteriormente por fuentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por medios especializados en verificación de datos.

Durante la conferencia presidencial del 8 de julio, Claudia Sheinbaum retomó el caso y calificó al comunicador como un “pseudoperiodista”, además de reprobar el contenido de sus declaraciones. La respuesta presidencial amplificó aún más el alcance de la controversia en ambos países.

LA DISCULPA Y EL DEBATE QUE CONTINÚA

Ante la magnitud de las críticas, el conductor dedicó parte de su programa televisivo a explicar sus declaraciones. Reconoció que millones de mexicanos tenían motivos para sentirse ofendidos y ofreció una disculpa, aunque sostuvo que nunca buscó emitir un mensaje xenófobo.