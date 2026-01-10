¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela?

México
/ 10 enero 2026
    ¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela?
    ¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela? FOTO: VANGUARDIA

Julián Mazoy es un periodista que labora para SDP Noticias y RadioFórmula Sonora

El periodista mexicano Julián Mazoy fue retenido por autoridades venezolanas tras ingresar al país sudamericano, a través de la frontera con Colombia. Posteriormente, fue liberado tras 17 horas de permanecer detenido.

Por medio de la plataforma X, el periodista anunció su liberación, y la de su otro compañero, tras estar retenido “por el delito de ser periodista”.

Después de 17 horas de estar retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano, por fin hemos sido liberados el periodista Jeff Martínez y yo. 17 horas sin poder hablar con nuestras familias, 17 horas con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo, si no hubiera sido por las redes sociales’, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Ante detención de 14 periodistas, insta SIP a garantizar libertad de expresión en Venezuela

Aunado a ello, aseveró: “Un abrazo a todos, estoy bien, gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano se hubiera obligado a soltarnos y que solamente por eso, solamente por eso se detuvo esta pesadilla”.

¿QUIÉN ES JULIÁN MAZOY?

Julián Mazoy es un periodista que labora para SDP Noticias y RadioFórmula Sonora.

Aunado a ello, el periodista mexicoamericano cuenta con más de 342 mil seguidores en TikTok, donde se encarga de informar sobre los hechos que suceden en México.

Por medio de una entrevista con RadioFórmula, el periodista mexicano aseguró que ‘de un segundo para otro nos pidieron que firmáramos un documento, fuimos expulsados durante 10 años de Venezuela’.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan al periodista mexicano Julián Mazoy tras 17 horas retenido e incomunicado en Venezuela

Asimismo, detalló: ‘Tenían una frase ellos, que quizás es irónica, me preguntaban por qué estás intentando hacer esto. Y hay una frase colgada en la oficina de inmigración en donde Nicolás Maduro, dice: ‘no nací el día de los cobardes’’, finalizó.

Temas


Periodismo

Localizaciones


Venezuela

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Director de Vanguardia durante el discurso del 50 aniversario del Medio.

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA