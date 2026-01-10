¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela?

El periodista mexicano Julián Mazoy fue retenido por autoridades venezolanas tras ingresar al país sudamericano, a través de la frontera con Colombia. Posteriormente, fue liberado tras 17 horas de permanecer detenido.

Por medio de la plataforma X, el periodista anunció su liberación, y la de su otro compañero, tras estar retenido “por el delito de ser periodista”.

‘Después de 17 horas de estar retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano, por fin hemos sido liberados el periodista Jeff Martínez y yo. 17 horas sin poder hablar con nuestras familias, 17 horas con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo, si no hubiera sido por las redes sociales’, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Ante detención de 14 periodistas, insta SIP a garantizar libertad de expresión en Venezuela

Aunado a ello, aseveró: “Un abrazo a todos, estoy bien, gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano se hubiera obligado a soltarnos y que solamente por eso, solamente por eso se detuvo esta pesadilla”.

¿QUIÉN ES JULIÁN MAZOY?

Julián Mazoy es un periodista que labora para SDP Noticias y RadioFórmula Sonora.

Aunado a ello, el periodista mexicoamericano cuenta con más de 342 mil seguidores en TikTok, donde se encarga de informar sobre los hechos que suceden en México.

Por medio de una entrevista con RadioFórmula, el periodista mexicano aseguró que ‘de un segundo para otro nos pidieron que firmáramos un documento, fuimos expulsados durante 10 años de Venezuela’.