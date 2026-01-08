Liberan al periodista mexicano Julián Mazoy tras 17 horas retenido e incomunicado en Venezuela

“Por fortuna, estamos bien. No fuimos golpeados, no fuimos torturados en términos físicos, fuimos torturados en términos psicológicos. Ayer fui ilegalmente retenido durante horas por el gobierno de Venezuela. El servicio bolivariano de inteligencia nacional me detuvo a mí y a un compañero periodista colombiano, Jeff Sierra Martínez, por el delito de ser periodistas” , expresó.

En su testimonio, el periodista señaló que durante el tiempo que estuvo retenido no fue sometido a agresiones físicas, pero sí a lo que describió como tortura psicológica.

Mazoy relató los hechos a través de sus redes sociales, donde explicó las circunstancias de su detención, el trato recibido durante el tiempo que permaneció bajo custodia y los motivos que, según su versión, derivaron en su liberación.

El periodista mexicano Julián Mazoy fue liberado este miércoles luego de permanecer 17 horas retenido e incomunicado en Venezuela, tras intentar cruzar la frontera hacia Colombia. De acuerdo con su propio testimonio, la detención fue realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, junto con la de un periodista colombiano, Jeff Sierra Martínez.

CORREAS, CADENAS, CUBETAS CON AGUA: ASÍ FUE EL LUGAR EN EL QUE TUVIERON DETENIDO A JULIÁN MAZOY

Mazoy afirmó que la retención fue ilegal y que ambos comunicadores fueron incomunicados durante varias horas, sin posibilidad de contactar a sus familias o colegas.

El periodista también describió el sitio en el que permanecieron durante su detención, al que calificó como un espacio utilizado para ejercer presión psicológica.

“En esos cuartos habían correas de cuero, camisas de fuerza, cadenas en el suelo, en el techo, cucarachas, cubetas con agua. Todo como parte de una estrategia de presión psicológica para lograr confesar que éramos periodistas o agentes extranjeros”, señaló.

Agregó que, desde su perspectiva, el trato recibido refleja la situación de la libertad de prensa en el país.

“La libertad de prensa no es únicamente una cuestión de valores occidentales, de ideas abstractas, no es una intelequia, sino que tiene consecuencias materiales sobre las poblaciones que viven en una crisis humanitaria”, dijo.

PERIODISTA JULIÁN MAZOY DENUNCIA QUE EN VENEZUELA SIGUE SIN EXISTIR LA LIBERTAD DE PRENSA

Mazoy afirmó que su experiencia es una muestra de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en Venezuela. En su mensaje, sostuvo:

“Así que hay que ser claros, en Venezuela hay una dictadura. Y si algo no hay en Venezuela es libertad de prensa. El servicio de inteligencia bolivariana nos retuvo ilegalmente durante horas en cuartos que son evidentemente utilizados como cuartos de torturas”.

También subrayó que, a su juicio, existe un derecho de la población a estar informada y cuestionó el trato hacia periodistas extranjeros.

“Hay un evidente derecho a ser informados y cuando el gobierno de Venezuela trata así a periodistas extranjeros por el simple delito de ser periodistas, eso es completamente injustificable”.

JULIÁN MAZOY PENSÓ QUE SERÍA ENVIADO A PRISIÓN

Durante el tiempo que permanecieron retenidos, el periodista relató que existía la expectativa de que fueran trasladados a una prisión en Caracas.

“Teníamos la expectativa plena de permanecer en esas celdas o ser trasladados peligrosamente a una prisión en Caracas durante próximas horas y ser incomunicados de nuestras familias, trabajos, gente cercana durante semanas quizás”, explicó.

Mazoy aseguró que su liberación no respondió a un procedimiento formal, sino a la atención pública generada por el caso.

“El único motivo por el cual fuimos liberados fue por la presión mediática que se generó. El único motivo por el cual fuimos liberados fue porque los ojos del mundo entero están en Venezuela, a pesar de que el gobierno en turno desearía que así no fuera”, afirmó.

En otro momento reiteró: “Fuimos liberados de forma espontánea solamente por la presión mediática”.

JULIÁN MAZOY REVELA CUÁL FUE LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN CON AUTORIDADES MIGRATORIAS

El periodista también relató el contenido de su última conversación con un agente de migración, quien le cuestionó por haber intentado cruzar la frontera, pese a que el periodismo extranjero está penalmente prohibido, según le fue señalado.

“En estas oficinas tenían una manta, una manta con el rostro de Nicolás Maduro y una frase que dio hace unos meses. Yo no nací el día de los cobardes. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por cobardes, no ha sido por tibios por pusilánimes”, narró.

Mazoy agregó que volteó a ver la lona y leyó la frase en voz alta al oficial de migración, como parte del intercambio previo a su liberación.

Tras recuperar su libertad, Julián Mazoy utilizó sus redes sociales para dar a conocer su testimonio completo, detallar las condiciones de su detención y agradecer la atención pública que, según su versión, influyó directamente en que él y su colega colombiano fueran liberados tras casi un día de permanecer retenidos e incomunicados en Venezuela.