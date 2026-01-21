¿Quién es La Nicholette?... tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán y que tiene su propio corrido

Su apodo, La Muchacha del Salado , se volvió parte de la cultura digital tras el lanzamiento de un corrido que lleva su nombre. La canción, interpretada por Grupo Arriesgado , se popularizó en 2023 y superó los 23 millones de reproducciones en YouTube , consolidando su imagen pública más allá de TikTok.

La Nicholette es una joven creadora de contenido de 25 años que ganó notoriedad en redes sociales por su estilo de vida, su presencia constante en Culiacán, Sinaloa , y sus estancias frecuentes en Phoenix, Arizona . Con miles de seguidores, acumulaba al menos 111 mil en TikTok y 163 mil en Instagram , aunque su mayor actividad se concentraba en plataformas de contenido exclusivo.

Además de su actividad en redes, La Nicholette contaba con una tienda en línea donde vendía gorras. Algunas de estas prendas incluían alusiones a figuras del narcotráfico, lo que generó controversia y debates sobre la construcción de identidad digital en contextos de violencia normalizada.

EL SECUESTRO EN CULIACÁN Y EL VIDEO QUE LO EXPUSO TODO

La tarde del 20 de enero, La Nicholette fue privada de su libertad en un estacionamiento del fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán. El hallazgo posterior de su Tesla Cybertruck color lila-morado abandonada en el sitio elevó la preocupación entre autoridades, familiares y seguidores.

Horas después, comenzó a circular un video captado por la cámara de seguridad del propio vehículo, presuntamente grabado desde la Cybertruck. En la secuencia se observa cómo al menos tres hombres a bordo de un Toyota Corolla blanco le cierran el paso.

Cuando la joven intenta refugiarse cerrando una de las puertas y volver a subir a su camioneta, uno de los sujetos desciende portando un arma larga, identificada por usuarios como un posible fusil AK-47, y la obliga a subir al automóvil de los agresores. El material se viralizó rápidamente, intensificando la alarma social.

OPERATIVO, REDES ACTIVAS Y SILENCIO OFICIAL

Tras la denuncia, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona. El vehículo lila abandonado se convirtió en un símbolo del caso y en un recordatorio de la violencia visible que persiste en la región.

A pesar del secuestro, los perfiles digitales de La Nicholette permanecen activos. Hasta finales de 2025 compartía imágenes de viajes, rutinas y recetas, pero en 2026 no se registraban publicaciones recientes, salvo una historia aislada en Instagram.

Gran parte de su contenido se concentra en OnlyFans y Snapchat, plataforma muy utilizada en Estados Unidos y en estados del norte de México. Esta dispersión digital ha mantenido viva la conversación en línea, incluso ante la falta de información oficial sobre su paradero.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA NICHOLETTE

• Tiene un corrido con más de 23 millones de vistas

• Conducía una Tesla Cybertruck lila, poco común en México

• Usaba activamente Snapchat, red poco popular en el centro del país

• Su apodo artístico es La Muchacha del Salado

• Vendía mercancía con referencias polémicas

QUÉ DICE EL CORRIDO DE NICHOLETTE, LA MUCHACHA DEL SALADO

Porque la dama lo pidió, en estos versos aquí le canto

La muchacha es atrevida y allá por Phoenix ahí se la rifa

Salió cabrona entre cabrones, puso la muestra a sus pocos años

Madera de muy buen árbol, ahí saquen cuentas y es del Salado

Le entró de lleno al negocio, en pocas palabras fue haciendo leña

En la maña no le cuentan porque experiencia tiene la quema

No todo lo que brilla es oro, ya le tocó uno que otro trancazo

Pero ni pa quejarse porque el sol sale pa todos lados

Si hay tiempo de relajarse toma camino rumbo pa’l rancho

De ruta va con el grande, bien chicoteado pasa zumbando

Y para tirar el Party su compa Mickey, ahí está al llavazo

Zapatillas suela roja bien puesta carga, brillan bonito

Nomás truenan los tacones, al caminar se le ve el estilo

Marca personalizada en el brazalete que porta en mano

Y mucho le está dejando, está coronando allá en el Gabacho

Amistades verdaderas, su compa güero no se ha rajado

Agradecida con su padre por el apoyo que le ha brindado

Sabe con quién manejarse porque hay corrientes por todos lados

Perros que siguen ladrando y esos no hay que ponerle cuidado

Ahí les dejé comprobado que las mujeres también la pueden

Hay que disfrutar la vida y disfrutar de bellos placeres

Bueno aquí ya se despide la Nicholette y para el pendiente

El caso de La Nicholette refleja cómo la fama digital, la música regional y la violencia real pueden cruzarse de forma abrupta. Su secuestro, documentado en video, no solo expuso la vulnerabilidad de los creadores de contenido, sino que reavivó el debate sobre la normalización de símbolos del crimen en redes sociales.

Mientras la incertidumbre persiste, su historia sigue resonando tanto en plataformas digitales como en la conversación pública.