Reportan el secuestro de la influencer Nicholette Pardo en Culiacán; fue interceptada por hombres armados

En una de las calles del fraccionamiento Isla Musala, en la parte oriente de Culiacán, Sinaloa, hombres armados privaron de la libertad, a la influencer de TikTok, conocida como “Nicholette Pardo”, cuya camioneta que conducía, modelo Cybertruck, quedó abandonada.

La tiktoker Nicholette Pardo Molina, de 25 años de edad, quien además es empresaria, fue interceptada cuando llegada a uno de sus negocios, ubicado en una plaza comercial llamada “11:11″ ubicada en la calle Esteban y Avenida Tachichilte, por varios sujetos encapuchados que la obligaron a subirse a un automóvil sedán, de la marca Toyota, modelo Corolla, de color blanco y modelo antiguo.

El hecho, que fue presenciado por varias personas que se encontraban cerca del lugar y reportado a las líneas de emergencia, por lo que elementos del Ejército y la Policía Estatal arribaron al lugar para conocer los hechos e iniciar la búsqueda de la joven.

VIRALIZAN VIDEO DEL SECUESTRO

Además, en redes sociales se viralizó un video del rapto, el cual ocurrió a las 3:55 de la tarde, dato arrojado por la cámara de seguridad de la camioneta que grabó todo.