Reportan el secuestro de la influencer Nicholette Pardo en Culiacán; fue interceptada por hombres armados
La tiktoker de 25 años de edad, quien además es empresaria, fue interceptada cuando llegada a uno de sus negocios
En una de las calles del fraccionamiento Isla Musala, en la parte oriente de Culiacán, Sinaloa, hombres armados privaron de la libertad, a la influencer de TikTok, conocida como “Nicholette Pardo”, cuya camioneta que conducía, modelo Cybertruck, quedó abandonada.
La tiktoker Nicholette Pardo Molina, de 25 años de edad, quien además es empresaria, fue interceptada cuando llegada a uno de sus negocios, ubicado en una plaza comercial llamada “11:11″ ubicada en la calle Esteban y Avenida Tachichilte, por varios sujetos encapuchados que la obligaron a subirse a un automóvil sedán, de la marca Toyota, modelo Corolla, de color blanco y modelo antiguo.
El hecho, que fue presenciado por varias personas que se encontraban cerca del lugar y reportado a las líneas de emergencia, por lo que elementos del Ejército y la Policía Estatal arribaron al lugar para conocer los hechos e iniciar la búsqueda de la joven.
VIRALIZAN VIDEO DEL SECUESTRO
Además, en redes sociales se viralizó un video del rapto, el cual ocurrió a las 3:55 de la tarde, dato arrojado por la cámara de seguridad de la camioneta que grabó todo.
Internautas comenzaron a difundir el video del momento en que Nicholette es amedrentada por los hombres a bordo de un vehículo blanco, los cuales tienen en su poder un arma larga que pareciera tratarse de un fusil Ak-47.
Los sujetos se estacionan junto a ella y abren las puertas del vehículo en el que viajaban. Posteriormente, Pardo -aparentemente confundida- cierra la puesta de sus captores e intenta subir a su camioneta.
Después se observa a un joven con un arma larga que baja del vehículo blanco para impedir la huida de la joven tiktoker y llevarla por la fuerza al carro de los presuntos secuestradores. En el video se observa que al menos tres personas viajaban para cometer el levantón.
La familia de la tiktoker Nicholette reportaron el ‘levantón’ y el abandono del vehículo de la marca Tesla, en color Lila que conducía la víctima, por lo que pidieron ayuda a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para localizar a la víctima.
(Con información de El Universal)