Sheinbaum exhibe que familia de diputado priista habría comercializado agua con concesiones de uso agrícola

Durante su conferencia matutina, el titular de la Conagua , Efraín Morales López , detalló que estas concesiones, otorgadas originalmente para riego, habrían sido empleadas en actividades como la comercialización del recurso mediante pipas, así como en desarrollos inmobiliarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un caso que apunta a posibles irregularidades en el uso de concesiones de agua en México, al señalar que la familia del diputado priista Mario Calzada Mercado habría utilizado permisos agrícolas para fines distintos a los autorizados.

El funcionario precisó que la familia del legislador concentra alrededor de 628 mil metros cúbicos de agua en cinco títulos ubicados en Querétaro, lo que encendió alertas dentro del proceso de revisión impulsado por la nueva legislación hídrica.

DEL USO AGRÍCOLA A LA COMERCIALIZACIÓN DEL RECURSO

Las investigaciones de la Conagua detectaron que al menos un pozo registrado para uso agrícola y pecuario estaba siendo utilizado para la venta de agua, lo que contraviene las condiciones bajo las cuales fue otorgada la concesión.

Además, otro de los títulos habría sido destinado a un club de polo y a un desarrollo inmobiliario conocido como “El Marqués”, donde se identificaron instalaciones recreativas como sky acuático y amplias áreas verdes, sin el pago correspondiente de derechos por el uso del recurso.

“Se trata de concesiones que no estaban siendo utilizadas para el fin autorizado, sino para actividades comerciales”, explicó Morales López al detallar los hallazgos, subrayando que estos casos forman parte de una revisión más amplia a nivel nacional.

UN ESQUEMA DE ESPECULACIÓN EN EL AGUA

El titular de la Conagua también expuso un modelo que operó durante años, en el que particulares obtenían concesiones sin necesariamente usar el agua, pero sí podían comercializar esos derechos, generando un mercado paralelo.

En ese contexto, se informó sobre irregularidades en el acuífero Laguna de Hormigas, en Chihuahua, donde se detectaron:• 103 concesiones agrícolas• 284 constancias de libre alumbramiento inexistentes• Infraestructura inexistente en varios puntos inspeccionados

“En algunos casos no hay absolutamente nada en campo, lo que evidencia que los títulos fueron otorgados con fines especulativos”, señaló el funcionario al describir los resultados de las inspecciones.

REGULARIZACIÓN Y CONTROL DEL RECURSO HÍDRICO

Ante este panorama, Sheinbaum indicó que su administración ha instruido la creación de un programa de regularización de concesiones, con el objetivo de recuperar aquellos títulos que no están siendo utilizados conforme a la ley.

La intención, explicó, es reasignar el recurso a quienes realmente lo necesitan, especialmente en un contexto donde el acceso al agua se ha convertido en un tema crítico en varias regiones del país.

“Se busca ordenar el sistema y evitar abusos que terminen afectando el acceso equitativo al agua”, sostuvo la presidenta, al referirse a los esfuerzos por frenar lo que calificó como una forma indirecta de privatización del recurso.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL SISTEMA DE CONCESIONES EN MÉXICO

El modelo de concesiones de agua en México permite a particulares acceder al uso del recurso bajo ciertas condiciones, pero su regulación ha enfrentado desafíos a lo largo del tiempo.

• Las concesiones pueden ser transferidas bajo ciertos esquemas legales

• El uso agrícola suele tener condiciones preferenciales en costos

• La sobreexplotación de acuíferos es un problema creciente en varias regiones