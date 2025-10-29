¿Quién es Simón Levy Dabbah, ex funcionario que presuntamente fue detenido en Portugal, sin embargo, presume su libertad?
Simón Levy Dabbah se muestra tranquilo y desmiente los reportes sobre su detención en Portugal, aclarando que se encuentra libre y saludable
Simón Levy Dabbah, empresario, abogado y exfuncionario mexicano, vuelve a ocupar los titulares luego de que se difundiera información sobre su supuesta detención en Portugal.
El hecho fue informado por la Fiscalía de la Ciudad de México y confirmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que Levy fue detenido “en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos”.
SIMÓN LEVY DESMIENTE PRESUNTA DETENCIÓN EN PORTUGAL
Horas después de la difusión del anuncio, Levy realizó una transmisión presuntamente en vivo, donde negó haber sido detenido y aseguró encontrarse libre y en buen estado de salud.
Durante el video de 2:48 minutos, declaró: “Solamente hago este mensaje para decirles que primero estoy bien de salud, que estoy perfectamente bien, que estoy libre, que estoy bien... Aquí estoy para darle las gracias, que estoy bien, que estoy perfectamente bien de salud”. Casi al finalizar, añadió: “No, hombre, qué Portugal ni qué nada”.
Además, en su cuenta de X, Levy publicó: “Lamentablemente, a la Presidenta le están proporcionando información errónea. En las conferencias matutinas, ella termina replicando lo que le llega de manera distorsionada, ya sea por intereses políticos o por falta de pericia técnica de su equipo. La humillación, como señalas, recae efectivamente sobre los amates, no sobre la presidenta. Ella solo peca por no tener gente honesta y preparada a su lado”.
¿QUIÉN ES SIMÓN LEVY Y QUÉ PUESTOS HA OCUPADO?
Simón Levy nació en 1981 en la Ciudad de México. Se formó en Derecho en la Universidad Anáhuac y realizó estudios de posgrado en desarrollo económico, comercio y relaciones internacionales. Desde joven combinó su interés por el emprendimiento con la participación activa en debates sobre innovación, turismo y desarrollo urbano.
Antes de incorporarse al servicio público, fundó y dirigió Latinasia Group, empresa dedicada a fomentar relaciones comerciales y tecnológicas entre América Latina y Asia, especialmente China. En este marco, Levy impulsó el Foro de Inversión China–Latinoamérica y participó en misiones empresariales que promovieron la cooperación internacional.
También fue autor y conferencista en temas de economía digital y globalización, participando en espacios académicos como la Cátedra México–China de la UNAM.
TRAYECTORIA DE SIMON LEVY EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MANCERA Y AMLO
En 2013, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, Levy fue nombrado director general de PROCDMX, agencia encargada de atraer inversión y coordinar proyectos estratégicos de desarrollo urbano y turístico. Desde ese cargo, promovió proyectos de infraestructura y la internacionalización de la capital.
Posteriormente, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Levy asumió el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo (Sectur), bajo la dirección de Miguel Torruco Marqués.
Durante este periodo, participó en estrategias para fortalecer la inversión turística y mejorar la conectividad internacional, destacando planes de transformación urbana y mecanismos para atraer financiamiento privado.
PESE A RECONOCIMIENTO LABORAL, SIMÓN LEVY RENUNCIA A SU CARGO
Su labor como subsecretario fue reconocida por fortalecer la relación México–China; sin embargo, su gestión también estuvo marcada por denuncias relacionadas con desarrollos inmobiliarios y presuntas irregularidades administrativas.
Estas controversias derivaron en la emisión de órdenes de captura vinculadas con daños en propiedad y construcciones sin autorización.
En abril de 2019, Levy renunció a su cargo, alegando “razones personales”, aunque su salida coincidió con tensiones internas y acusaciones cruzadas entre funcionarios.
POLÉMICAS ENVUELVEN A SIMÓN LEVY; RECIBE DENUNCIAS POR INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS
Tras dejar la administración pública, Levy continuó con sus proyectos empresariales y mantuvo activa su presencia en redes sociales, desde donde ha comentado sobre temas políticos, económicos y sociales.
En los últimos años, se le ha vinculado con diversas controversias, incluyendo denuncias por presunta intimidación y amenazas, así como disputas con empresarios y vecinos.
Uno de los casos más relevantes fue la denuncia presentada por una vecina que lo acusó de violencia verbal y amenazas, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México.
Asimismo, ha sido señalado por presuntas irregularidades financieras y fraudes relacionados con operaciones inmobiliarias, lo que habría llevado a las autoridades mexicanas a solicitar su búsqueda internacional en 2024. No obstante, Levy ha desmentido estas versiones y aseguró que no existían órdenes vigentes en su contra.