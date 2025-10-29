$!¿Quién es Simón Levy Dabbah, ex funcionario que presuntamente fue detenido en Portugal, sin embargo, presume su libertad?

Simón Levy Dabbah, empresario, abogado y exfuncionario mexicano, vuelve a ocupar los titulares luego de que se difundiera información sobre su supuesta detención en Portugal. El hecho fue informado por la Fiscalía de la Ciudad de México y confirmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que Levy fue detenido “en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos”. TE PUEDE INTERESAR: ¿Simón Levy está detenido? Fiscalía de CDMX confirma arresto, pero él se dice libre tras atentado

SIMÓN LEVY DESMIENTE PRESUNTA DETENCIÓN EN PORTUGAL Horas después de la difusión del anuncio, Levy realizó una transmisión presuntamente en vivo, donde negó haber sido detenido y aseguró encontrarse libre y en buen estado de salud. Durante el video de 2:48 minutos, declaró: “Solamente hago este mensaje para decirles que primero estoy bien de salud, que estoy perfectamente bien, que estoy libre, que estoy bien... Aquí estoy para darle las gracias, que estoy bien, que estoy perfectamente bien de salud”. Casi al finalizar, añadió: “No, hombre, qué Portugal ni qué nada”. Además, en su cuenta de X, Levy publicó: “Lamentablemente, a la Presidenta le están proporcionando información errónea. En las conferencias matutinas, ella termina replicando lo que le llega de manera distorsionada, ya sea por intereses políticos o por falta de pericia técnica de su equipo. La humillación, como señalas, recae efectivamente sobre los amates, no sobre la presidenta. Ella solo peca por no tener gente honesta y preparada a su lado”.

¿QUIÉN ES SIMÓN LEVY Y QUÉ PUESTOS HA OCUPADO? Simón Levy nació en 1981 en la Ciudad de México. Se formó en Derecho en la Universidad Anáhuac y realizó estudios de posgrado en desarrollo económico, comercio y relaciones internacionales. Desde joven combinó su interés por el emprendimiento con la participación activa en debates sobre innovación, turismo y desarrollo urbano. Antes de incorporarse al servicio público, fundó y dirigió Latinasia Group, empresa dedicada a fomentar relaciones comerciales y tecnológicas entre América Latina y Asia, especialmente China. En este marco, Levy impulsó el Foro de Inversión China–Latinoamérica y participó en misiones empresariales que promovieron la cooperación internacional. También fue autor y conferencista en temas de economía digital y globalización, participando en espacios académicos como la Cátedra México–China de la UNAM. TRAYECTORIA DE SIMON LEVY EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON MANCERA Y AMLO En 2013, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, Levy fue nombrado director general de PROCDMX, agencia encargada de atraer inversión y coordinar proyectos estratégicos de desarrollo urbano y turístico. Desde ese cargo, promovió proyectos de infraestructura y la internacionalización de la capital. Posteriormente, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Levy asumió el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo (Sectur), bajo la dirección de Miguel Torruco Marqués. Durante este periodo, participó en estrategias para fortalecer la inversión turística y mejorar la conectividad internacional, destacando planes de transformación urbana y mecanismos para atraer financiamiento privado.