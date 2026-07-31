‘R1’ portaba playera Louis Vuitton de 24 mil pesos al ser detenido; recuerda a capos como ‘La Barbie’ y ‘El JJ’

El contraste entre las esposas metálicas y la alta costura volvió a poner sobre la mesa la fascinación de los líderes criminales por presumir marcas de diseñador durante sus actividades.

Más allá del fuerte despliegue militar implementado en Atotonilco el Alto, Jalisco, las miradas se concentraron en un detalle ajeno al expediente judicial: el detenido vestía una playera de la firma francesa Louis Vuitton .

La reciente captura de Ramón Ángel “N”, mejor conocido en el mundo delictivo como el ”R1” , no solo sacudió la agenda de seguridad nacional, sino que también encendió las tendencias en plataformas digitales.

Este capo, identificado por el gobierno como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, comandaba una célula violenta asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante el traslado aéreo coordinado por fuerzas federales, se pudo observar que portaba un atuendo completamente oscuro que incluía la cotizada camiseta de cuello redondo y tenis deportivos a juego.

Con un valor estimado que ronda los 24 mil pesos, la prenda se convirtió en el centro de atención mediática y recordó que la ostentación es una constante en el estilo de vida del crimen organizado.

LA EVOLUCIÓN DE LA NARCOMODA EN MÉXICO

El fenómeno de la ”narcomoda” en el país tiene raíces profundas que mezclan el estatus económico con una necesidad casi teatral de exhibir el poder de adquisición.

La detención de Ramón Ángel “N” no es un hecho aislado, sino la continuación de una estética delictiva que ha mutado con los años, pasando de las camisas de seda con estampados religiosos a la ropa deportiva de diseñadores europeos contemporáneos.

Las autoridades han documentado cómo el guardarropa de estos personajes funciona como un lenguaje interno para proyectar jerarquía frente a sus subordinados y rivales.

Un antecedente directo de esta tendencia ocurrió en 2010 con la captura de Édgar Valdez Villarreal, alias ”La Barbie”. En aquella ocasión, el criminal apareció ante las cámaras de televisión con una playera tipo polo verde de la marca Ralph Lauren, la cual llevaba grabada la leyenda “London” en el pecho.

Aquella imagen causó un impacto masivo tan inmediato que los mercados locales y tianguis del país se inundaron de copias ilegales de la prenda, convirtiendo un diseño exclusivo en un uniforme popularizado en las calles de la noche a la mañana.

Poco tiempo después, la historia se repitió con José Jorge Balderas, alias ”El JJ”, operador financiero vinculado a la misma estructura criminal y recordado por la agresión al futbolista Salvador Cabañas.

Al momento de ser presentado ante la opinión pública, “El JJ” lucía una playera polo azul marino idéntica en marca y estilo a la de su antiguo jefe, consolidando el dominio visual de las firmas estadounidenses en el imaginario de la época.

Aquellos episodios demostraron que las prendas elegidas para el día de su arresto terminan por definir la memoria gráfica de sus casos judiciales.

DEL LUJO CLÁSICO A LA ALTA COSTURA MODERNA

Con el cambio de década, las preferencias de los jefes de plaza se trasladaron hacia firmas europeas todavía más costosas y exclusivas. Líderes de organizaciones urbanas como La Unión Tepito comenzaron a ser capturados portando marcas como Fendi, Hugo Boss y Gucci.

El caso de Eduardo Clemente, alias “El Bandido”, llamó la atención en 2019 al vestir una sudadera roja de la colaboración Supreme x Louis Vuitton, cuyo valor en el mercado de reventa superaba los 50 mil pesos, evidenciando un cambio radical en el consumo estético de los nuevos liderazgos.

Recientemente, personajes como Néstor Isidro Pérez Salas, alias ”El Nini”, mantuvieron vigente esta práctica al ser arrestados portando playeras de la casa italiana Dolce & Gabbana, con costos en el mercado retail que superan los 12 mil pesos.

El comportamiento del ”R1” con su indumentaria oscura y monocromática encaja a la perfección en este comportamiento histórico, donde la ropa de diseñador se convierte, irónicamente, en el uniforme oficial de las caídas de los capos más buscados de la región.