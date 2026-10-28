Rafael Olivos condiciona su salida del SNTSS a un congreso extraordinario

Rafael Olivos Olvera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), aseguró que solo dejará su cargo si dos terceras partes de los 475 mil empleados afiliados solicitan formalmente un congreso extraordinario.

El dirigente sindical negó la existencia de sanciones o persecuciones contra el personal que ha participado en las recientes manifestaciones. Exigió que se presenten pruebas formales en caso de que existan acusaciones sobre faltas graves dentro del gremio.

CONDICIONES PARA DEJAR LA DIRIGENCIA

Para convocar a un congreso extraordinario se requiere reunir la firma previa del 33% de los trabajadores del sindicato. Una vez realizada la asamblea, el acuerdo de renuncia debe contar con el voto a favor de al menos 316 mil trabajadores para tener validez legal.

El mandato de Rafael Olivos inició oficialmente el 16 de octubre de 2024 y concluye el 15 de octubre de 2030. Por esta razón, el líder sindical descartó separarse del puesto fuera de lo normativo de la organización.

ORIGEN DE LOS BLOQUEOS Y PROTESTAS LABORALES

El descontento de los trabajadores del IMSS surgió durante las negociaciones del aumento al salario para el periodo 2026-2028. Aunque la dirigencia acordó un incremento final del 8% (4% al salario directo y 4% en prestaciones de renta), un grupo de empleados inconformes mantiene la exigencia de un aumento del 10%.

Las movilizaciones también demandan solucionar el desabasto de insumos médicos en los hospitales y mejorar la infraestructura de las clínicas. Sin embargo, la dirigencia sindical atribuyó la intensidad de los bloqueos a la intervención de sectores empresariales e intereses políticos ajenos al ambiente laboral.