FGR Sonora no reportó más de 200 fosas clandestinas a nivel nacional: Madres Buscadoras

Ceci Delgado, líder del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, denunció que la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), no habría reportado a nivel nacional más de 200 fosas clandestinas localizadas en el estado. El estado de Sonora encabeza la localización de fosas clandestinas en el país, pero la FGR estatal no reportó más de 200 hallazgos a las autoridades nacionales. El registro federal figura con cero hallazgos en la entidad pese al trabajo diario de las familias. La activista señaló en un video difundido por X que la falta de reporte por parte de las autoridades locales borra el esfuerzo de la búsqueda y altera las cifras reales sobre la crisis de personas desaparecidas.

La denuncia pública coincide con estudios recientes de organizaciones civiles sobre el ocultamiento de datos. Informes elaborados por instituciones de derechos humanos revelan que la FGR llega a registrar hasta 20 veces menos fosas que las fiscalías de los estados y lo reportado por la prensa local. CIFRAS ENCONTRADAS E IGNORADAS POR LA FEDERACIÓN La Fiscalía General de la Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tiene contabilizadas 204 fosas clandestinas tan solo en el último año. No obstante, la información enviada al gobierno central omitió las cifras reales, dejando a Sonora sin registros en los informes del gobierno federal. Los cinco municipios que concentran la mayor cantidad de cuerpos y restos encontrados en el estado son: Cajeme: 434 hallazgos. Hermosillo: 414 hallazgos. Nogales: 326 hallazgos. Guaymas: 212 hallazgos. Puerto Peñasco: 134 hallazgos.

LAS EXIGENCIAS DEL COLECTIVO Las familias exigen que las autoridades reconozcan las 204 fosas no contabilizadas en la base de datos nacional. Durante una reunión de colectivos de búsqueda, las agrupaciones acordaron presentar una serie de demandas urgentes a las autoridades federales, tales como: Sumar los datos omitidos: Incluir de inmediato el registro de las fosas encontradas en Sonora al sistema nacional. Crear una fiscalía especial: Contar con un área especializada dedicada únicamente a la investigación de personas desaparecidas. Instalar un centro de identificación: Habilitar un espacio de análisis forense para agilizar la entrega de restos a sus familias. Coordinación de datos: Conectar la información de las fiscalías estatales con la federal para evitar que se pierdan los registros. Las familias continúan con los trabajos de rastreo en el territorio. Los colectivos advirtieron que mantendrán la presión pública hasta que los informes oficiales reflejen la realidad que se vive en Sonora.