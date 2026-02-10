$!Ratifica Claudia Sheinbaum: se debe cuidar ‘celosamente’ soberanía y servir al pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó la necesidad de que el País cuide “celosamente” su soberanía nacional, al tiempo que destacó el histórico papel de las Fuerzas Armadas para lograr ese deber patriótico.

Durante su discurso en el marco de la ceremonia por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la mandataria federal volvió a rechazar el intervencionismo.

“México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, dijo Sheinbaum durante el acto celebrado en la base aérea de Santa Lucía.