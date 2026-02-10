Ratifica Claudia Sheinbaum: se debe cuidar ‘celosamente’ soberanía y servir al pueblo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La Presidenta encabezó la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en la base de Santa Lucía
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó la necesidad de que el País cuide “celosamente” su soberanía nacional, al tiempo que destacó el histórico papel de las Fuerzas Armadas para lograr ese deber patriótico.
Durante su discurso en el marco de la ceremonia por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la mandataria federal volvió a rechazar el intervencionismo.
TE PUEDE INTERESAR: Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
“México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, dijo Sheinbaum durante el acto celebrado en la base aérea de Santa Lucía.
Sheinbaum resaltó la labor de la Fuerza Aérea como una institución cercana a la población y vinculada al auxilio civil, tras señalar que “no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sentir popular”.
Sheinbaum añadió que el homenaje reafirma el compromiso de “servir siempre al pueblo, proteger la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad”.
“Que la Fuerza Aérea Mexicana siga volando alto, llevando auxilio donde hay necesidad; esperanza, donde hay dificultad; y orgullo nacional a cada rincón del país”, expresó.
La titular del Ejecutivo federal homenajeó a la Fuerza Aérea Mexicana por su servicio, entrega y compromiso con la gente y la nación.
“Cada misión aérea es una historia de entrega (...). La Fuerza Aérea Mexicana no es una institución distante, es una institución cercana, profundamente arraigada en el sector popular (...). Les reconocemos, les admiramos y a nombre del pueblo de México, les agradecemos siempre”, refirió al destacar el vínculo entre la ciudadanía y las fuerzas armadas.
Los orígenes de la Fuerza Aérea Mexicana se remontan a 195, durante la Revolución, y desde 1944 cuenta con rango constitucional como fuerza armada, incluso participando en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201 en el Pacífico, un histórico episodio para la institucionalización y prestigio en el País.