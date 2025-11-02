Protesta se torna violenta: toman el Palacio de Gobierno en Morelia tras crimen del edil

/ 2 noviembre 2025
    Protesta se torna violenta: toman el Palacio de Gobierno en Morelia tras crimen del edil
    El gobierno condenó los actos de vandalismo y anunció que la Fiscalía General del Estado ya investiga los daños al Palacio. /FOTO: ESPECIAL

Ciudadanos manifestaron su indignación por el asesinato de Carlos Manzo y provocaron destrozos e incendios, mientras exigían justicia y responsabilizaban al gobierno estatal por la ola de violencia

MORELIA, MICH.- En la tarde de este domingo, cientos de manifestantes que exigían justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ejecutado el pasado 1 de noviembre durante un evento público en Michoacán, irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán en Morelia, provocando destrozos, incendios y enfrentamientos con la policía.

La marcha, que partió del Jardín Morelos alrededor de las 16:00 horas bajo consignas como “¡Justicia para Manzo!” y “¡Fuera Bedolla!”, transcurrió por el centro de Morelia con carteles, gritos de “el pueblo exige paz” y “el gobierno lo mató”.

TE PUEDE INTERESAR: Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’

Al llegar al histórico edificio del Ejecutivo estatal, un grupo de los manifestantes -algunos encapuchados- derribó la puerta principal del palacio, ingresó a las oficinas, rompió mobiliario y lanzó bombas molotov, lo que generó incendios en papelería y muebles.

Las autoridades confirmaron que se desplegaron elementos de seguridad para controlar la situación y acordonar la zona del inmueble, pero la falta de barreras iniciales permitió el acceso masivo.

TE PUEDE INTERESAR: Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico

Durante el recorrido, los manifestantes responsabilizaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la inseguridad que vive el estado y exigieron que se declare “un estado de emergencia” en Michoacán para combatir la violencia sistemática.

En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado donde calificó los hechos como “expresión del dolor y el reclamo social” pero condenó los actos de vandalismo y anunció que la Fiscalía General del Estado ya investiga los daños al Palacio.

TE PUEDE INTERESAR: Alista Senado análisis de reforma contra la extorsión

Analistas consultados por medios locales consideran que la protesta refleja un punto de quiebre en la percepción ciudadana sobre el Estado de derecho en Michoacán, donde la impunidad y el crimen organizado han erosionado la confianza pública.

La irrupción en el Palacio de Gobierno reaviva el debate sobre si las autoridades estatales cuentan con la capacidad para garantizar la seguridad y el acuerdo social, en un contexto donde funcionarios municipales han sido blanco de ataques directos. Con información de Agencias

