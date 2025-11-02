Protesta se torna violenta: toman el Palacio de Gobierno en Morelia tras crimen del edil

Al llegar al histórico edificio del Ejecutivo estatal, un grupo de los manifestantes -algunos encapuchados- derribó la puerta principal del palacio, ingresó a las oficinas, rompió mobiliario y lanzó bombas molotov, lo que generó incendios en papelería y muebles.

La marcha, que partió del Jardín Morelos alrededor de las 16:00 horas bajo consignas como “¡Justicia para Manzo!” y “¡Fuera Bedolla!”, transcurrió por el centro de Morelia con carteles, gritos de “el pueblo exige paz” y “el gobierno lo mató”.

MORELIA, MICH.- En la tarde de este domingo, cientos de manifestantes que exigían justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ejecutado el pasado 1 de noviembre durante un evento público en Michoacán, irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán en Morelia , provocando destrozos, incendios y enfrentamientos con la policía.

Entran manifestantes a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán en protesta por el asesinato de Carlos Manzo. El pueblo se levanta ante el crimen y la complicidad del gobierno. Ya no hay miedo. Hay indignación y hay rabia. pic.twitter.com/TvbzsQrtYu

Las autoridades confirmaron que se desplegaron elementos de seguridad para controlar la situación y acordonar la zona del inmueble, pero la falta de barreras iniciales permitió el acceso masivo.

Durante el recorrido, los manifestantes responsabilizaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la inseguridad que vive el estado y exigieron que se declare “un estado de emergencia” en Michoacán para combatir la violencia sistemática.

En respuesta, el gobierno estatal emitió un comunicado donde calificó los hechos como “expresión del dolor y el reclamo social” pero condenó los actos de vandalismo y anunció que la Fiscalía General del Estado ya investiga los daños al Palacio.

Analistas consultados por medios locales consideran que la protesta refleja un punto de quiebre en la percepción ciudadana sobre el Estado de derecho en Michoacán, donde la impunidad y el crimen organizado han erosionado la confianza pública.

La irrupción en el Palacio de Gobierno reaviva el debate sobre si las autoridades estatales cuentan con la capacidad para garantizar la seguridad y el acuerdo social, en un contexto donde funcionarios municipales han sido blanco de ataques directos. Con información de Agencias