/ 6 diciembre 2025
    IMPI respalda a Grecia Quiroz y aprueba uso de marca 'Carlos Manzo' tras asesinato del exalcalde
    Con esta decisión, el IMPI sienta precedentes respecto al registro de nombres propios vinculados a figuras políticas fallecidas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El titular del organismo encargado de marcas y patentes sostuvo que la solicitud cumple la ley; con ello podría registrar oficialmente como marca el nombre de su esposo

CDMX.- El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, confirmó que la solicitud presentada por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán —viuda del exalcalde Carlos Manzo— cumple con los requisitos legales y avanzará el trámite para otorgarle los derechos sobre las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”.

Las solicitudes corresponden al registro de marca nominativa y gráfica: una para “Carlos Manzo” y otra para “Movimiento Independiente del Sombrero”, movimiento político creado por Manzo.

Nieto aseguró que será la próxima semana cuando se reúna con Quiroz en Michoacán, en el marco del “Plan Michoacán”, para avanzar formalmente en la entrega de los derechos de marca.

La intención de Quiroz, según el expediente registrado en el IMPI, es hacer uso de las marcas para servicios de organización política, asesoría para participación ciudadana, cabildeo político y agrupaciones sociales.

El anuncio ocurre días después del asesinato de Carlos Manzo —ocurrido el 1 de noviembre— y tras la asunción de Quiroz como presidenta municipal sustituta de Uruapan. Desde entonces, ella ha buscado preservar el legado político de su esposo a través del movimiento independientemente fundado por él.

El respaldo del IMPI podría darle a Quiroz control exclusivo sobre el uso comercial y político de ambos nombres, lo que incluye la posibilidad de impedir que otros utilicen esos signos distintivos sin autorización, y consolidarlos como símbolos de su proyecto político.

En redes sociales y en varios medios, la solicitud generó debate: algunos defienden que se trata de un acto legítimo de protección de identidad política, mientras otros advierten sobre el uso simbólico de nombres tras tragedias, lo que podría polarizar la opinión pública.

Con esta decisión, el IMPI sienta precedentes respecto al registro de nombres propios vinculados a figuras políticas fallecidas, lo que abre un nuevo capítulo en la regulación de marcas con carga simbólica y política en México. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

