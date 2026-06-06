Exalcalde de Centro acusa que AMLO conocía la existencia de La Barredora y redes de huachicol en Tabasco

El exalcalde de Centro y exaspirante independiente a la gubernatura de Tabasco, Alí de la Torre, acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber tenido conocimiento sobre la existencia del grupo conocido como La Barredora y de las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles que operaban en la entidad. Las declaraciones fueron difundidas a través de un posicionamiento público en el que el exfuncionario cuestionó el desempeño del sexenio de López Obrador en Tabasco y atribuyó parte de la situación que enfrenta la entidad a decisiones tomadas durante las administraciones estatales y federales de los últimos años. En su mensaje, De la Torre también hizo referencia a los exgobernadores Arturo Núñez Jiménez y Adán Augusto López Hernández, a quienes señaló como parte de los gobiernos bajo los cuales, afirmó, se registró un deterioro en distintos indicadores del estado.

DE LA TORRE SOSTIENE QUE AMLO SABRÍA SOBRE LA BARREDORA Y RED DE HUACHICOLEO Durante su posicionamiento, el exalcalde sostuvo que López Obrador tenía conocimiento de la operación de La Barredora y de actividades relacionadas con el llamado huachicol en Tabasco. “Luego nos recetó a Adán Augusto López, quien también fue su secretario de Gobernación. Ahora sabemos lo que usted sabía perfectamente, la existencia del cártel de La Barredora y la gran industria ilícita del huachicol”, expresó. De la Torre afirmó que en su momento respaldó políticamente la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República, motivado por la expectativa de que un tabasqueño encabezara el gobierno federal. “Fui el primer candidato independiente al gobierno de Tabasco y que pese a una intensa persecución política, también ilusionado con la llegada de un paisano por primera vez a la Presidencia de la República, me pronuncié por usted. Para privilegiar la unidad en nuestro estado en torno a usted”, señaló. Añadió que las expectativas que tenía sobre el impacto de la administración federal en Tabasco no se cumplieron. DE LA TORRE SEÑALA QUE AMLO RECOMENDÓ AL GOBERNADOR DE TABASCO, NÚÑEZ JIMÉNEZ En su mensaje, el exaspirante a la gubernatura también se refirió a la gestión de Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco entre 2013 y 2018. “En la cúspide de su popularidad le recomendó ampliamente al pueblo de Tabasco a don Arturo Núñez y a Martha Lilia, a su esposa, para que gobernaran como virreyes a Tabasco”, afirmó. Asimismo, recordó declaraciones realizadas por López Obrador respecto a Núñez durante años anteriores. “Luego usted declaró que Arturo Núñez le había salido ‘puke’, aunque al final usted como un gran tlatoani también lo perdonó”, manifestó.

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DE LA TORRE CUESTIONA IMPACTO DE LA REFINERÍA OLMECA Otro de los temas abordados por De la Torre fue la construcción de la Refinería Olmeca, uno de los proyectos emblemáticos impulsados durante el sexenio de López Obrador. El exalcalde sostuvo que la obra no generó los beneficios esperados para la población tabasqueña y cuestionó los estudios previos relacionados con su construcción. “Una refinería que fue un inmenso fraude que no se hizo ni el más mínimo estudio de factibilidad, ya no digamos de impacto ambiental”, afirmó. También señaló que los trabajos de relleno para la construcción de la instalación representaron costos elevados y tuvieron efectos sobre ecosistemas de la región. Según sus declaraciones, el proyecto no contribuyó a resolver problemas estructurales del estado ni a mejorar las condiciones económicas de la población. DE LA TORRE SEÑALA PROBLEMAS ECONÓMICOS EN TABASCO Durante el posicionamiento, De la Torre aseguró que Tabasco enfrenta actualmente dificultades relacionadas con el empleo y el desarrollo económico. “Hoy Tabasco está sumido en el peor de los niveles históricos de desempleo”, sostuvo. Además, recordó declaraciones atribuidas a López Obrador durante el inicio de su administración respecto a la extracción petrolera y los beneficios que, según afirmó, se prometieron para la entidad. “Recuerdo que cuando usted recién electo le pidió a los tabasqueños su solidaridad y comprensión porque iba a extraer mucho petróleo, como nunca fueron sus palabras, y que el retorno para Tabasco sería como en el país de las maravillas. Puras mentiras”, expresó.

DE LA TORRE MANDA MENSAJE A CLAUDIA SHEINBAUM El posicionamiento fue difundido tras la reciente reaparición pública de López Obrador mediante una carta compartida en redes sociales. En ese contexto, De la Torre también dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien exhortó a ejercer el gobierno con autonomía. Asimismo, acusó al exmandatario de buscar mantener influencia política después de haber concluido su administración. “Más que maderista, se asume como callista”, afirmó el exalcalde, en referencia a figuras políticas que continuaron ejerciendo influencia pública después de dejar formalmente el poder. Hasta el momento, ni López Obrador ni los exgobernadores mencionados han emitido un pronunciamiento público en respuesta a las declaraciones realizadas por Alí de la Torre.

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