Recapturan a exalcalde de Chiapas por liderar a grupo armado; había sido sentenciado a 110 años

México
/ 7 enero 2026
    La Fiscalía de Chiapas informó la captura de Enoc “N”, exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, acusado de liderar un grupo armado que habría impuesto toques de queda y amenazado a la población en Tapalapa entre 2025 y 2026 FISCALÍA DE CHIAPAS

La Fiscalía General del Estado informó que el exfuncionario fue aprehendido por hechos registrados en el municipio de Tapalapa entre julio y noviembre de 2025

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre la detención de Enoc “N”, quien se desempeñó como presidente municipal entre 2012 y 2015 en Pueblo Nuevo Solistahuacán, por su presunta responsabilidad en el delito de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado.

De acuerdo con la institución, la orden de aprehensión fue cumplimentada por un Grupo Interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva.

FISCALÍA DETALLA LOS HECHOS CONTRA LA PAZ REALIZADOS EN TAPALAPA POR ENOC ‘N’

En un comunicado oficial, la FGE informó:

“El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Enoc ‘N’, como presunto responsable del delito de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, cometido en agravio de la seguridad pública del estado, por hechos ocurridos entre julio y noviembre de 2025, en el municipio de Tapalapa.”

ENOC ‘N’ HABRÍA LIDERADO A GRUPO CRIMINAL QUE PUSO EN RIESGO A LA POBLACIÓN DE TAPALAPA

La Fiscalía reveló que Enoc ‘N’, mientras fungía como presidente municipal, permitió la entrada de un grupo criminal conformado por alrededor de 100, a quienes lideró.

“De acuerdo con los hechos, un grupo armado de aproximadamente cien personas ingresó al municipio de Tapalapa, imponiendo como ‘nuevo líder’ al inculpado, mismo por quien eran encabezados, amenazando a la población, estableciendo toques de queda, intimidando al Director de Seguridad Municipal e interrumpiendo reuniones ciudadanas y proyectos.”

La Fiscalía informó que el exfuncionario fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, instancia que determinará su situación jurídica.

En el mismo comunicado, la FGE expresó que mantiene su compromiso de combatir el delito. “La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.”

ENOC ‘N’ RECIBIÓ UNA SENTENCIA DE 110 AÑO POR HOMICIDIO; AMPARO PERMITIÓ SU LIBERTAD

Registros informativos indican que en enero de 2025 se dio a conocer que Enoc “N” fue liberado luego de ganar un amparo directo, pese a que anteriormente había recibido una sentencia de 110 años de prisión por homicidio.

La resolución judicial permitió su excarcelación, aunque los procesos legales en su contra continuaron.

De acuerdo con información periodística, en junio de 2021 un grupo armado atacó una camioneta que transportaba material electoral, lo que derivó en la muerte de cinco personas.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas del ataque armado fueron identificadas como Bernardino Sánchez Gómez, Silvia Sánchez Sánchez, Ramiro Díaz Sánchez, Moisés Sánchez Sánchez y Héctor Hernández López.

Los hechos ocurrieron en el tramo entre las comunidades de Avellano Buenavista y La Cumbre.

Asimismo, una mujer sobreviviente identificó al exfuncionario como uno de los presuntos implicados en la agresión. Sin embargo, posteriormente fue liberado como resultado de un amparo.

Con la reciente detención por presunto atentado contra la paz, el caso de Enoc “N” vuelve a estar bajo análisis judicial. Será la autoridad competente del Distrito Judicial de Cintalapa la que determine su situación legal en los próximos días.

Temas


Alcaldes
Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Chiapas

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

