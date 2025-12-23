Asesinan a Erasmo Medina, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

    Asesinan a Erasmo Medina, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
    El expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina, fue asesinado la mañana del martes en su domicilio. El crimen fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por la FGE. X

La FGE y el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, confirmaron el homicidio

El expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina, fue asesinado la mañana del martes en su domicilio ubicado en el centro de la población. El crimen fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue atacada con arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

La FGE de Oaxaca informó que desplegó un equipo multidisciplinario e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio del expresidente municipal y dar con los responsables.

”La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por los hechos en que perdió la vida una persona de sexo masculino identificado como E.R.M.R., el expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán (...) Los hechos ocurrieron la mañana de este 23 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda en Xoxo”, afirmó la Fiscalía.

La Fiscalía destacó que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, la FGEO desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.

Autoridades de seguridad pública señalaron que, al arribo de los cuerpos de emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, confirmó la muerte del expresidente municipal y mencionó que la Fiscalía se encontraba en el lugar.

”Asesinaron a Erasmo Medina, expresidente municipal de Xoxocotlán. Ya se encuentra la Fiscalía, está en el lugar de los hechos. Sí, está confirmado este asesinato lamentable”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

¿QUIÉN ES ERASMO MEDINA?

Erasmo Medina también se desempeñaba como empresario del transporte y concesionario de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao, además de ser propietario de un hotel en Zipolite, en la Costa de Oaxaca.

Medina Ruiz fue un político con trayectoria en el ámbito local y una figura conocida dentro de la vida pública del municipio, su carrera estuvo ligada principalmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como alcalde de Santa Cruz Xoxocotlán durante el periodo 2014–2016.

