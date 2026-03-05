Rechaza Barra Mexicana de Abogados propuesta de reforma electoral

“Hacer procesos electorales más complejos y sin atender los grandes problemas de nuestro sistema electoral, no es en beneficio de la ciudadanía. México necesita y merece una reforma plural, democrática, ciudadana y que atienda las grandes amenazas a nuestro sistema electoral”, agregó el colegio de abogados, uno de los tres más importantes del País.

“Como todo conjunto de normas e instituciones, nuestro sistema electoral es susceptible de ser mejorado, pero desde la pluralidad partidista y la ciudadanía. La iniciativa presentada en materia electoral no refleja eso. Por el contrario, es el resultado de una visión unilateral desde la oficina de la titular del Ejecutivo Federal” , afirmó la BMA en un comunicado.

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió hoy al Congreso de la Unión rechazar la reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbau, al considerar que busca fortalecer solo a Morena, es riesgosa para la libertad de expresión, y fue elaborada sin participación real de la ciudadanía.

La Presidenta de la BMA, Ana María Kudisch Castelló, destacó que existe un riesgo para la libertad de expresión, porque la iniciativa traslada a los medios de comunicación y plataformas digitales la obligación de etiquetar contenidos modificados con inteligencia artificial.

“Además, la eliminación de la representación proporcional en el Senado y la reducción de tiempo en radio y televisión, así como de financiamiento público a partidos políticos con registro nacional o local, sin un dictamen financiero que determine cuál es el porcentaje de reducción que permita una distribución más equitativa entre los partidos políticos, abona al fortalecimiento de una fuerza política por encima de otras”, sostuvo la Barra.

También cuestionó que no se prevean mayores recursos para capacitación de consejos distritales o funcionarios de casilla, pese a que el sistema de conteo de votos sería más complejo, al modificarse la forma de asignar diputaciones de representación proporcional.

Cabe mencionar que la iniciativa de Sheinbaum solo busca reformas Constitucionales, pero otros temas, como la estructura y recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), podrían ser reformados en ley secundaria por Morena, sin requerir ayuda de sus aliados.

“El mayor déficit de esta iniciativa es la manera en la que fue construida, con la ausencia de la ciudadanía”, continúa el comunicado, “A la BMA le preocupa que la propuesta de reforma no abone a la integridad, certeza y equidad de las elecciones, por ello realizó varios foros y mesas de discusión en distintos puntos del país, además de identificar y publicar los estándares internacionales a los que sea comprometido México”.

Además de urgir al Congreso para rechazar la reforma, que requiere dos terceras partes del voto en ambas Cámaras y aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, la BMA pidió un verdadero parlamento abierto con metodología, calendario y reglas verificables, que incluya a autoridades electorales federales y locales, academia, sociedad civil especializada y organizaciones profesionales.

“Cualquier reforma se debe construir sobre los principios de federalismo, independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, equidad en la contienda y tutela efectiva de los derechos político-electorales”, afirmó la Barra.