Rechazan avalar cuentas del IMSS-Bienestar por opacidad en 192 mil mdp

El auditor externo del IMSS-Bienestar, el despacho Castillo Miranda y Compañía, rechazó emitir una opinión sobre los estados financieros de la institución en 2025, al detectar múltiples irregularidades y deficiencias. El documento, dirigido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar, y fechado en marzo pasado, revela deficiencias en la entrega de información y la transparencia del organismo descentralizado.

“Debido a las desviaciones e insuficiencias identificadas en los estados financieros y sus notas explicativas, no nos fue posible obtener evidencia suficiente para evaluar y expresar una opinión” , explicó Castillo Miranda y Compañía en un documento del 31 de marzo. Según el auditor, el sistema tampoco permite asegurar que la información sea confiable y esté exenta de fraude o error. Entre otros temas, el despacho afirmó que no tuvo acceso a información suficiente para opinar sobre el gasto de servicios personales reportado por el IMSS-Bienestar en 2025, de 91 mil 382 millones de pesos, un 52 por ciento superior al que le había autorizado la Cámara de Diputados . Tampoco hubo evidencia para soportar el informe del órgano sobre el valor de sus bienes muebles e inmuebles, que suman poco más de 12 mil millones de pesos.

De acuerdo con el dictamen, la severidad de las anomalías detectadas impidió validar la veracidad del ejercicio presupuestal de la entidad, el cual manejó recursos modificados por más de 192 mil 699 millones de pesos. El dictamen técnico señala de forma contundente la existencia de irregularidades en el registro del gasto público, fundamentando su abstención “debido a las desviaciones e insuficientes identificadas en dichos estados e información financiera presupuestaria y sus notas explicativas” .

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