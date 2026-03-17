Reciben en el Senado de la República el Plan B de la reforma electoral; descartan fast track

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México
/ 17 marzo 2026
    Reciben en el Senado de la República el Plan B de la reforma electoral; descartan fast track
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República la iniciativa conocida como Plan B de la reforma electoral, la cual fue recibida la tarde de este martes 17 de marzo en la Cámara Alta. ESPECIAL

Mier Velazco aseguró que la discusión y votación del Plan B de la reforma electoral seguirá el procedimiento legislativo ordinario

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República la iniciativa conocida como Plan B de la reforma electoral, la cual fue recibida la tarde de este martes 17 de marzo en la Cámara Alta.

Durante el acto de recepción, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velasco, señaló que la propuesta busca fortalecer la austeridad en el gobierno y la democracia participativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/monreal-niega-que-el-plan-b-sea-descafeinado-y-morena-perfila-su-aprobacion-antes-de-semana-santa-IP19612390

En ese contexto afirmó que se trata de una iniciativa “generosa, noble para México, para el pueblo de México, para la democracia participativa, para la austeridad, sobre todo para la austeridad. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y los funcionarios públicos, sobre todo quienes son dirigentes, quienes son representantes populares gracias al voto y la confianza de los ciudadanos mexicanos, debemos ser congruentes y consistentes con el principio de austeridad republicana, y por eso apunta en ese eje de manera fundamental...”.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó la importancia de la iniciativa y la calificó como “una propuesta trascendental para el país”.

Asimismo, subrayó el compromiso que, dijo, existe con la ciudadanía dentro del proyecto político denominado Cuarta Transformación, al señalar: “Sabemos que tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo, un compromiso dentro de la Cuarta Transformación, y que este proyecto es un proyecto que efectivamente como se ha dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por tanto, consideramos que va a contar con el apoyo y que en ello estaremos trabajando contundentemente a partir de estos momentos”.

DESCARTAN FAST TRACK PARA EL PLAN B

Mier Velazco aseguró que la discusión y votación del Plan B de la reforma electoral seguirá el procedimiento legislativo ordinario, por lo que no se dispensarán trámites ni se aplicará un proceso de fast track.

El también coordinador parlamentario morenista explicó en entrevista que la iniciativa será turnada a comisiones y que será hasta la próxima semana cuando se convoque a sesionar para elaborar el dictamen correspondiente. Asimismo, manifestó su confianza en que la propuesta pueda ser aprobada antes del periodo de Semana Santa.

“Vamos a darle cumplimiento a lo que establece el proceso legislativo. Si el día de hoy llega, va a ser turnada a las comisiones, va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones y elaborarán el proyecto de dictamen. Va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará la discusión en comisiones y 24 horas después, conforme al procedimiento”, explicó.

PLAN B DE LA REFORMA ELECTORAL

La iniciativa del llamado Plan B de reforma electoral propone modificar el artículo 35 de la Constitución, para que la revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno; es decir, de aprobarse, el ejercicio podría llevarse a cabo en 2027 o 2028.

El proyecto también establece que la persona sujeta al proceso podrá participar en la difusión del mismo y promover el voto a su favor, conforme lo determine la legislación correspondiente. En ese sentido se indica que la persona “sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

La propuesta plantea además que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial y dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del mandato.

En cuanto al mecanismo de votación, el documento precisa que “Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio”.

La iniciativa también contempla restricciones para evitar el uso de recursos públicos durante el proceso, entre ellas la prohibición de utilizar fondos gubernamentales para la recolección de firmas, emplear tiempos oficiales o contratar propaganda destinada a promover o difundir ejercicios de revocación de mandato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pri-adelanta-voto-en-contra-del-plan-b-de-reforma-electoral-de-sheinbaum-FP19611703

Asimismo, se establece que durante los 60 días previos a la jornada de votación deberá suspenderse en medios de comunicación la difusión de propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno.

En la exposición de motivos se plantea que la persona titular de la Presidencia solo pueda enfrentar un procedimiento de revocación una vez durante todo su mandato.

La presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que ello se propone “con el objetivo de disminuir los costos de operación y organización, así como el agotamiento de la ciudadanía, y recogiendo el sentir popular, se propone ampliar el periodo de solicitud de la revocación de mandato, a fin de que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del ejercicio del mandato”.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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