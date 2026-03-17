Monreal niega que el Plan B sea ‘descafeinado’ y Morena perfila su aprobación antes de Semana Santa

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el denominado Plan B de la reforma electoral no es una iniciativa “descafeinada”, luego de que la propuesta original fuera rechazada y el oficialismo ajustara su ruta legislativa. En conferencia de prensa, el líder parlamentario reconoció que el proyecto desechado era más robusto, pero recordó que sus aliados no estuvieron de acuerdo con ese planteamiento y sostuvo que en política “tenemos que separar lo deseable de lo posible”.

“No está descafeinada; reconozco que la primera propuesta y el denominado plan A, era mucho más profundo, sin duda, tenía contenidos más profundos como el de la inteligencia artificial, el de los topes en los tiempos oficiales, los sistemas de integración de cámaras... ...pero en política tenemos que separar lo deseable de lo posible y esto es lo que fue posible con los aliados”, afirmó. Monreal Ávila señaló que el contenido del plan A “es una exigencia ciudadana”, por lo que no descartó que en 2027 se envíe una reforma en el mismo sentido. “La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a dejar de proponerla; es un año el que tiene que transcurrir para poder volver a presentar una reforma de esta naturaleza”, explicó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro dijo sentirse tranquilo y satisfecho de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hayan adelantado su apoyo al Plan B, al considerar que con ello se evita una posible fractura en la coalición. “Me siento tranquilo porque ya adelantaron su voto en favor de esta reforma, y se convierte también en un instrumento para retomar el diálogo y mantener la condición incólume que por momentos se vio fracturada”, concluyó.

Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que no se dispensarán trámites ni habrá fast track en el proceso de discusión y votación del Plan B de la reforma electoral, al sostener que se seguirá el procedimiento ordinario. En entrevista, Mier adelantó que sería hasta la próxima semana cuando se convoque a comisiones para dictaminar y procesar la iniciativa, y confió en que pueda ser aprobada antes de Semana Santa. “Vamos a darle cumplimiento a lo que establece el proceso legislativo”, dijo, al detallar que el dictamen circulará con los tiempos previstos en el reglamento.

Publicidad

Temas

Reforma Electoral

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

Morena

